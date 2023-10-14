Булыкин ответил, способен ли Роналду забить 1000 голов за карьеру

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Дмитрий Булыкин оценил перспективы Криштиану Роналду достичь отметки в 1000 забитых мячей за карьеру.
- 38-летний нападающий уже забил 857 голов.
- Он сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии.
- Президент «Порту» Пинту да Кошта накануне предложил Роналду испытание – забить 1000 мячей.
«Всe вполне реально. Роналду может ещe долго играть. Он очень внимательно относится к восстановлению и подготовке к матчам.
Криштиану точно по силам выступать ещe как минимум пару лет на высшем профессиональном уровне. А в саудовской лиге он имеет возможность много забивать.
Так что нельзя исключать, что Роналду достигнет этой цели», – сказал Булыкин.