Булыкин ответил, способен ли Роналду забить 1000 голов за карьеру

Дмитрий Булыкин оценил перспективы Криштиану Роналду достичь отметки в 1000 забитых мячей за карьеру.

38-летний нападающий уже забил 857 голов.

Он сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии.

Президент «Порту» Пинту да Кошта накануне предложил Роналду испытание – забить 1000 мячей.

«Всe вполне реально. Роналду может ещe долго играть. Он очень внимательно относится к восстановлению и подготовке к матчам.

Криштиану точно по силам выступать ещe как минимум пару лет на высшем профессиональном уровне. А в саудовской лиге он имеет возможность много забивать.

Так что нельзя исключать, что Роналду достигнет этой цели», – сказал Булыкин.