Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Булыкин ответил, способен ли Роналду забить 1000 голов за карьеру

    Булыкин ответил, способен ли Роналду забить 1000 голов за карьеру

    Дмитрий Булыкин оценил перспективы Криштиану Роналду достичь отметки в 1000 забитых мячей за карьеру.

    • 38-летний нападающий уже забил 857 голов.
    • Он сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии.
    • Президент «Порту» Пинту да Кошта накануне предложил Роналду испытание – забить 1000 мячей.

    «Всe вполне реально. Роналду может ещe долго играть. Он очень внимательно относится к восстановлению и подготовке к матчам.

    Криштиану точно по силам выступать ещe как минимум пару лет на высшем профессиональном уровне. А в саудовской лиге он имеет возможность много забивать.

    Так что нельзя исключать, что Роналду достигнет этой цели», – сказал Булыкин.

    Новости по теме
    «Для «МЮ» он якобы был проблемой🤣»: Морган – о статистике Роналду в 2023 году 6
    Морган восхитился мотивацией Роналду: «И это в 38 лет»
    В посольстве Ирана прояснили, грозят ли Роналду 99 ударов плетью в случае визита в страну 4
    Источник: Vprognoze.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Эдуард-Васильев-vkontakte 1 час назад

      Я думаю, что многие со мной согласятся, ставить на футбол сейчас самое гиблое дело. Футбол весь продажный. Ставить надо на матчи NHL! Ищите сервис nhlprognoz точка ru. Прогнозы каждую ночь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      ruded 1 час назад

      есть разница: забить го*ну и забить реальным командам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12690

      DeStar > ruded 1 час назад

      тем не менее пеле наверное 90% голов забил гавну)

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+