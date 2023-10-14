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    • «Может, во Франции кушать нечего»: Глебов – о словах Карпина, что Кузяев подсушился

    «Может, во Франции кушать нечего»: Глебов – о словах Карпина, что Кузяев подсушился

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов пошутил по поводу веса Далера Кузяева.

    «Миранчук и Кузяев? Видно, что ребята физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось.

    Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего», – сказал Глебов.

    • Кузяев летом перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
    • Это его первый опыт за пределами России.
    • В четверг российская сборная победила Камерун (1:0) в товарищеском матче.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18059

      Garrincha58 2 минуты назад

      это у нас могут выйти на поле с жирком в таком медленном футболе сейчас и Широков или Титов могут спокойно отыграть тайм не портя картины а Онопко так и весь матч и никто не заметит разницы и Глебову не стоит так шутить лучше соблюдай режим

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      Рейтинг: +1466

      k611 7 минут назад

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