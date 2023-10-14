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  • «Может, во Франции кушать нечего»: Глебов – о словах Карпина, что Кузяев подсушился

«Может, во Франции кушать нечего»: Глебов – о словах Карпина, что Кузяев подсушился

14 октября 2023, 15:44
3

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов пошутил по поводу веса Далера Кузяева.

«Миранчук и Кузяев? Видно, что ребята физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось.

Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего», – сказал Глебов.

  • Кузяев летом перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
  • Это его первый опыт за пределами России.
  • В четверг российская сборная победила Камерун (1:0) в товарищеском матче.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Россия Гавр Кузяев Далер Глебов Данил Карпин Валерий
Комментарии (3)
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k611
1697289218
Тренировки более интенсивные
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Garrincha58
1697289526
это у нас могут выйти на поле с жирком в таком медленном футболе сейчас и Широков или Титов могут спокойно отыграть тайм не портя картины а Онопко так и весь матч и никто не заметит разницы и Глебову не стоит так шутить лучше соблюдай режим
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odessakmv
1697610068
Улитки да лягушки, тут не растолстеешь.... Но на самом деле все просто: отрабатывает на тренировках и бегает в играх.
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