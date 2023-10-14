«Может, во Франции кушать нечего»: Глебов – о словах Карпина, что Кузяев подсушился

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов пошутил по поводу веса Далера Кузяева.

«Миранчук и Кузяев? Видно, что ребята физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось.

Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего», – сказал Глебов.