Футболиста «Ромы» уличили в игре на ставках на самого себя

Защитник «Ромы» Никола Залевски стал четвертым фигурантом скандала в итальянском футболе, связанного с нелегальными ставками.

Ранее обвинения были предъявлены Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

При этом, в отличие от других игроков, Залевски ставил на самого себя, пишет Foot Italia со ссылкой на La Repubblica.

21-летний поляк якобы сделал ставку на то, что получит желтую карточку 22 мая в матче с «Салернитаной».

В итоге Залевски сорвал контратаку соперника на 94-й минуте и был наказан предупреждением от арбитра.

Если вина футболиста «Ромы» будет доказана, его ждет длительная дисквалификация.