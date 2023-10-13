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Футболиста «Ромы» уличили в игре на ставках на самого себя

13 октября 2023, 19:20
3

Защитник «Ромы» Никола Залевски стал четвертым фигурантом скандала в итальянском футболе, связанного с нелегальными ставками.

Ранее обвинения были предъявлены Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

При этом, в отличие от других игроков, Залевски ставил на самого себя, пишет Foot Italia со ссылкой на La Repubblica.

21-летний поляк якобы сделал ставку на то, что получит желтую карточку 22 мая в матче с «Салернитаной».

В итоге Залевски сорвал контратаку соперника на 94-й минуте и был наказан предупреждением от арбитра.

Если вина футболиста «Ромы» будет доказана, его ждет длительная дисквалификация.

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Источник: Foot Italia
Италия. Серия А Рома Залевски Никола
Комментарии (3)
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ArReal
1697214901
я такой чуши давно не слышал...со времен тупового отца Руни, который получал миллион и ходил ставил по 10 тыщ
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Oldtrafford83
1697260070
Идиоты конечно, неужели бабосов не хватает или настолько решили в экстрим поиграть)
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САДЫЧОК
1697275744
Жадность! Чем хороши букмекерские конторы, тем что выявляют всю нечисть , в футболе.
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