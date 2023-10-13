Футболиста «Ромы» уличили в игре на ставках на самого себя

я такой чуши давно не слышал...со времен тупового отца Руни, который получал миллион и ходил ставил по 10 тыщ
Защитник «Ромы» Никола Залевски стал четвертым фигурантом скандала в итальянском футболе, связанного с нелегальными ставками.
Ранее обвинения были предъявлены Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.
При этом, в отличие от других игроков, Залевски ставил на самого себя, пишет Foot Italia со ссылкой на La Repubblica.
21-летний поляк якобы сделал ставку на то, что получит желтую карточку 22 мая в матче с «Салернитаной».
В итоге Залевски сорвал контратаку соперника на 94-й минуте и был наказан предупреждением от арбитра.
Если вина футболиста «Ромы» будет доказана, его ждет длительная дисквалификация.