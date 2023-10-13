Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Футболиста «Ромы» уличили в игре на ставках на самого себя

    Защитник «Ромы» Никола Залевски стал четвертым фигурантом скандала в итальянском футболе, связанного с нелегальными ставками.

    Ранее обвинения были предъявлены Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

    При этом, в отличие от других игроков, Залевски ставил на самого себя, пишет Foot Italia со ссылкой на La Repubblica.

    21-летний поляк якобы сделал ставку на то, что получит желтую карточку 22 мая в матче с «Салернитаной».

    В итоге Залевски сорвал контратаку соперника на 94-й минуте и был наказан предупреждением от арбитра.

    Если вина футболиста «Ромы» будет доказана, его ждет длительная дисквалификация.

    Новости по теме
    «Челси» определился с ценой на Лукаку 1
    Моуринью связал развитие лиги Саудовской Аравии только с одним игроком
    Моуринью анонсировал свой отъезд в чемпионат Саудовской Аравии 1
    Источник: Foot Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6459

      AtticusFinch 31 минуту назад

      я такой чуши давно не слышал...со времен тупового отца Руни, который получал миллион и ходил ставил по 10 тыщ

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+