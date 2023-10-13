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    • Карпин – о дебюте Харина за Россию: «Эстонцев много в сборной развелось»

    Карпин – о дебюте Харина за Россию: «Эстонцев много в сборной развелось»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил по поводу дебюта Евгения Харина за национальную команду.

    • Полузащитник «Ахмата» впервые сыграл за российскую сборную в товарищеском матче с Камеруном (1:0).
    • 28-летний футболист родился в эстонском городе Маарду.
    • Карпин тоже родом из Эстонии.

    – Вы родились в Эстонии, там начинали играть. Была ли у вас возможность выступать за эстонскую сборную?

    – У меня никогда не было эстонского паспорта.

    – Вы родом из города Маарду. Это далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин?

    – Два часа езды, 200 километров.

    – То есть по эстонским меркам – далеко.

    – Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город.

    – Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном?

    Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все.

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    Источник: «РБ Спорт»

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