Карпин – о дебюте Харина за Россию: «Эстонцев много в сборной развелось»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил по поводу дебюта Евгения Харина за национальную команду.

Полузащитник «Ахмата» впервые сыграл за российскую сборную в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

28-летний футболист родился в эстонском городе Маарду.

Карпин тоже родом из Эстонии.

– Вы родились в Эстонии, там начинали играть. Была ли у вас возможность выступать за эстонскую сборную?

– У меня никогда не было эстонского паспорта.

– Вы родом из города Маарду. Это далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин?

– Два часа езды, 200 километров.

– То есть по эстонским меркам – далеко.

– Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город.

– Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном?

– Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все.