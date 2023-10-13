Карпин – о дебюте Харина за Россию: «Эстонцев много в сборной развелось»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил по поводу дебюта Евгения Харина за национальную команду.
- Полузащитник «Ахмата» впервые сыграл за российскую сборную в товарищеском матче с Камеруном (1:0).
- 28-летний футболист родился в эстонском городе Маарду.
- Карпин тоже родом из Эстонии.
– Вы родились в Эстонии, там начинали играть. Была ли у вас возможность выступать за эстонскую сборную?
– У меня никогда не было эстонского паспорта.
– Вы родом из города Маарду. Это далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин?
– Два часа езды, 200 километров.
– То есть по эстонским меркам – далеко.
– Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город.
– Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном?
– Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все.
Источник: «РБ Спорт»