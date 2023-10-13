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  • Карпин – о дебюте Харина за Россию: «Эстонцев много в сборной развелось»

Карпин – о дебюте Харина за Россию: «Эстонцев много в сборной развелось»

13 октября 2023, 16:24
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил по поводу дебюта Евгения Харина за национальную команду.

  • Полузащитник «Ахмата» впервые сыграл за российскую сборную в товарищеском матче с Камеруном (1:0).
  • 28-летний футболист родился в эстонском городе Маарду.
  • Карпин тоже родом из Эстонии.

– Вы родились в Эстонии, там начинали играть. Была ли у вас возможность выступать за эстонскую сборную?

– У меня никогда не было эстонского паспорта.

– Вы родом из города Маарду. Это далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин?

– Два часа езды, 200 километров.

– То есть по эстонским меркам – далеко.

– Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город.

– Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном?

Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Камерун Россия Харин Евгений Карпин Валерий
Комментарии (1)
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eugen-han
1697220452
Это он себя имеет ввиду под ,, много"?
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