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    Черчесов рассказал о своей жизни безработного

    Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время без работы.

    «Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь, все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

    Предложения? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы, я никогда не уходил с одной работы и сразу начинал другую», – сказал Черчесов.

    • Черчесова уволили из «Ференцвароша» в июле.
    • Причина – вылет из квалификации Лиги чемпионов.
    • Черчесов делал тренерские чемпионские дубли в Польше и Венгрии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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