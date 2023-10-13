Черчесов рассказал о своей жизни безработного

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время без работы.

«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь, все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

Предложения? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы, я никогда не уходил с одной работы и сразу начинал другую», – сказал Черчесов.