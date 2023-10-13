Черчесов рассказал о своей жизни безработного

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время без работы.
«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь, все время надо развиваться, держать руку на пульсе.
Предложения? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы, я никогда не уходил с одной работы и сразу начинал другую», – сказал Черчесов.
- Черчесова уволили из «Ференцвароша» в июле.
- Причина – вылет из квалификации Лиги чемпионов.
- Черчесов делал тренерские чемпионские дубли в Польше и Венгрии.
Источник: «Спорт-Экспресс»