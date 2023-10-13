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    • Дюков отреагировал на претензии президента РПЛ к главе российских судей

    Дюков отреагировал на претензии президента РПЛ к главе российских судей

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал разногласия между Александром Алаевым и Милорадом Мажичем.

    На этой неделе глава РПЛ выступил с обвинениями в адрес сербского руководителя департамента судейства РФС.

    По словам Алаева, Мажич игнорирует клубы Премьер-лиги, а ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

    «Это рабочий момент. У Александра Александровича есть вопросы к тем, кто отвечает за судейство.

    Что произошло, то произошло. Сейчас прямой контакт восстановлен.

    Да, судьи ошибаются, похожие эпизоды иногда трактуются по-разному. Но в целом динамика положительная. Давайте подождем», – сказал Дюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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