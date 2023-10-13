Дюков отреагировал на претензии президента РПЛ к главе российских судей

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал разногласия между Александром Алаевым и Милорадом Мажичем.

На этой неделе глава РПЛ выступил с обвинениями в адрес сербского руководителя департамента судейства РФС.

По словам Алаева, Мажич игнорирует клубы Премьер-лиги, а ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

«Это рабочий момент. У Александра Александровича есть вопросы к тем, кто отвечает за судейство.

Что произошло, то произошло. Сейчас прямой контакт восстановлен.

Да, судьи ошибаются, похожие эпизоды иногда трактуются по-разному. Но в целом динамика положительная. Давайте подождем», – сказал Дюков.