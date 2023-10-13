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  • Андронов: «Камерунцы всю ночь готовились к игре с Россией в известном «центре культурного досуга»

Андронов: «Камерунцы всю ночь готовились к игре с Россией в известном «центре культурного досуга»

13 октября 2023, 00:25
11

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о товарищеской встрече между сборными России и Камеруна.

  • Россияне дома победили со счетом 1:0.
  • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
  • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

«Ну что... Обыграли Камерун 1:0. Это был самый сильный соперник после 24.02.2022.

Валера и сборная продолжают жить и функционировать. Несмотря ни на что. И готовясь неизвестно к чему. А вернее даже – не готовясь, – а просто поддерживая угасающий огонь в печи. Ну хоть без безразличия, спасибо и на том.

Мастера кожаного мяча из Африки готовились к игре в одном известном московском «центре культурного досуга». All night [всю ночь].

Ну а чего такого? Они за этим сюда и приехали. Не в футбол же играть.

Футбол у них начнeтся в ноябре. Отбор на ЧМ. Который Россия будет смотреть по ТВ«, – написал Андронов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Камерун Россия
Комментарии (11)
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GermanVo
1697148832
Как же эти желчные надоели. Наши функционеры стараются, ищут команды, проделывают большую работу, чтоб в России футбол был в сложившейся ситуации. А какой-то толстопузик сидит и льёт помои.
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Давид59
1697170731
Бомбардир! Вам не влетит за цитирование Андронова? Давно здесь его не цитировали. Сказал всё как есть. Возразить не на что.
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FanatSerj
1697179395
Что то прям бомбануло его и желчь потекла, видно лишний вес, как говорил Карпин из за проблем в области психологии )))
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Вомбат
1697181406
Интересно, это правда или фейк? Они действительно всю ночь перед игрой провели в борделе? Их тренер именно это имел в виду, когда сказал, что их встречали на мировом уровне?
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Алексей-Терехов-google
1697232950
Думаю,примерно так все и было, не понимаю тех кто пишет про желчь. Теперь по матчу наши играли норм, но если бы не вратарь, то минимум пару голов пропустили бы. В целом камерун казался командно разбалансированным соперником, играл не собрано и с полным безразличием к результату
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