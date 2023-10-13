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    • Андронов: «Камерунцы всю ночь готовились к игре с Россией в известном «центре культурного досуга»

    Андронов: «Камерунцы всю ночь готовились к игре с Россией в известном «центре культурного досуга»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о товарищеской встрече между сборными России и Камеруна.

    • Россияне дома победили со счетом 1:0.
    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

    «Ну что... Обыграли Камерун 1:0. Это был самый сильный соперник после 24.02.2022.

    Валера и сборная продолжают жить и функционировать. Несмотря ни на что. И готовясь неизвестно к чему. А вернее даже – не готовясь, – а просто поддерживая угасающий огонь в печи. Ну хоть без безразличия, спасибо и на том.

    Мастера кожаного мяча из Африки готовились к игре в одном известном московском «центре культурного досуга». All night [всю ночь].

    Ну а чего такого? Они за этим сюда и приехали. Не в футбол же играть.

    Футбол у них начнeтся в ноябре. Отбор на ЧМ. Который Россия будет смотреть по ТВ«, – написал Андронов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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