Андронов: «Камерунцы всю ночь готовились к игре с Россией в известном «центре культурного досуга»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о товарищеской встрече между сборными России и Камеруна.

Россияне дома победили со счетом 1:0.

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Единственный гол забил Федор Чалов – дебютный для него за сборную.

«Ну что... Обыграли Камерун 1:0. Это был самый сильный соперник после 24.02.2022.

Валера и сборная продолжают жить и функционировать. Несмотря ни на что. И готовясь неизвестно к чему. А вернее даже – не готовясь, – а просто поддерживая угасающий огонь в печи. Ну хоть без безразличия, спасибо и на том.

Мастера кожаного мяча из Африки готовились к игре в одном известном московском «центре культурного досуга». All night [всю ночь].

Ну а чего такого? Они за этим сюда и приехали. Не в футбол же играть.

Футбол у них начнeтся в ноябре. Отбор на ЧМ. Который Россия будет смотреть по ТВ«, – написал Андронов в своем телеграм-канале.