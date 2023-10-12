Карпин рассказал, о чем говорил с игроками сборной России в перерыве матча с Камеруном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности разговора с футболистами после первого тайма товарищеской встречи с Камеруном.

– Победа есть, но эмоции еще не улеглись. Я ребят поздравил с победой, но в перерыве обращали внимание на необоснованное и необъяснимое (количество) брака в простых передачах, с перебором.

Тренеру говорить, «не теряйте мяч», это бред сумасшедшего. Сами знают, что мяч терять не надо, но, видимо, либо поле, либо ноги, либо техника такая. Если бы не было столько потерь, результат мог бы быть еще лучше.

– По поводу атлетизма соперника и уровня интенсивности игры большого отличия с нашим чемпионатом не чувствовалось?

– Не чувствовалось с трибуны. На бровке чувствовалось, когда мимо тебя пробегают футболисты Камеруна, но наши выдержали.

Мы про это говорили после Катара. Нужно ментально хотя бы настроиться, физически сложно, если не готов, но ментально должны были понимать, что скорости были другие. В принципе получилось.