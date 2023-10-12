Черчесов высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в «Спартак».

– Все эти разговоры про «Спартак» имеют под собой какую-то почву?

– Это все разговоры. Я уже говорил: есть работа, люди делают свою работу. Тренер не зависит от одного выигранного или проигранного матча. Я сам сейчас это пережил и знаю, как это неприятно. Есть уровень притязаний клуба, возможности, потенциал тренера – вот это надо оценивать, а не то, что сейчас кто-то выиграл или проиграл. Поэтому я сейчас на это все смотрю, и мне кажется это диким.

– Чего можете Абаскалю пожелать?

– Здоровья. Остальное он сам докажет, – сказал Черчесов.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Он приводил команду к серебряным медалям чемпионата России.

После отставки из «Ференцвароша» 60-летний специалист находится без работы.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!