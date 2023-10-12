Магуайр пожаловался на малое количество игрового времени

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр допустил, что может покинуть команду из‑за недостатка игровой практики.

«Я хочу сказать, что не собираюсь сидеть здесь всю свою жизнь и играть раз в месяц, и если так будет продолжаться, то я уверен, что обсужу с клубом разные вещи. Но, честно говоря, на данный момент я полностью сосредоточен на двух матчах за сборную Англии, двух важных играх. Я сфокусирован на попытках вернуть себе место в составе «МЮ» и помочь команде подняться на то место, на котором она должна быть. Каждый игрок, находящийся на скамейке запасных, должен верить, что он должен выходить в стартовом составе, иначе он не играл бы на высоком уровне. Я не исключение. Хочу чувствовать себя важным для клуба и команды. На данный момент я не играю столько, сколько хотелось бы. Это главный итог. Мне просто нужно убедиться, что я готов воспользоваться возможностями, когда они появятся», – заявил Магуайр.