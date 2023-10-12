Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Магуайр пожаловался на малое количество игрового времени

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр допустил, что может покинуть команду из‑за недостатка игровой практики.

    «Я хочу сказать, что не собираюсь сидеть здесь всю свою жизнь и играть раз в месяц, и если так будет продолжаться, то я уверен, что обсужу с клубом разные вещи. Но, честно говоря, на данный момент я полностью сосредоточен на двух матчах за сборную Англии, двух важных играх. Я сфокусирован на попытках вернуть себе место в составе «МЮ» и помочь команде подняться на то место, на котором она должна быть. Каждый игрок, находящийся на скамейке запасных, должен верить, что он должен выходить в стартовом составе, иначе он не играл бы на высоком уровне. Я не исключение. Хочу чувствовать себя важным для клуба и команды. На данный момент я не играю столько, сколько хотелось бы. Это главный итог. Мне просто нужно убедиться, что я готов воспользоваться возможностями, когда они появятся», – заявил Магуайр.

    • В текущем сезоне 30‑летний защитник принял участие в четырех матчах МЮ во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
    • Минувшим летом Магуайр был близок к переходу в «Вест Хэм», однако трансфер сорвался.

    Новости по теме
    Пьянович рассказал, почему Видич перешел в «Спартак» до трансфера в «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» хочет усилиться форвардом из Бундеслиги
    Итальянский топ-клуб готов забрать Санчо у «Манчестер Юнайтед»
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+