«Может, в порнухе будет». Божович – о будущем Дзюбы

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Где вы видите Артема после окончания карьеры?

– Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет, – заявил Божович.