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    «Может, в порнухе будет». Божович – о будущем Дзюбы

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Где вы видите Артема после окончания карьеры?

    – Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет, – заявил Божович.

    • Действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
    • В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 12 матчах «Локомотива» и забил три гола.

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    Источник: Sport24

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