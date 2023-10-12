«Может, в порнухе будет». Божович – о будущем Дзюбы

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
– Где вы видите Артема после окончания карьеры?
– Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет, – заявил Божович.
- Действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
- В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 12 матчах «Локомотива» и забил три гола.
Источник: Sport24