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Губерниев поделился ожиданиями от матча Россия – Камерун

12 октября 2023, 09:42
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что футболисты сборной России должны быть максимально мотивированы на игру с Камеруном.

«Нужно низко поклониться в пояс Камеруну, что они к нам приедут, потому что выбирать не приходится, соперник серьeзный. С учетом того, что мы во всех видах спорта из-за отстранения регрессируем, и футбол не исключение, об истинном уровне сборной говорить по одному матчу будет рано.

Но я очень надеюсь, что мотивация у футболистов будет близка к запредельной. Потому что если в этой ситуации себя не показывать в игре с Камеруном, то нашему футболу грош цена.

Я понимаю прекрасно, что это не официальный турнир, не отбор, но мне кажется, что если люди во всяком случае не поборются до конца, то тогда вот таков наш футбол.

И я надеюсь, что Карпину не придется их всех мотивировать. Потому что мотивация с моей точки зрения понятна», – сказал Губерниев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Камерун Россия Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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zigbert
1697109941
Без мотивации трудно добиться результата но нужно еще мастерство игроков.
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Vladimir-Shelepnev-google
1697113887
Может хватит ставить Губерниева во всё дыры. Если ему не нравится биатлон лыжи, судьбе его в политические шоу. Пускай там поорет. Смешно?
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