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    Губерниев поделился ожиданиями от матча Россия – Камерун

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что футболисты сборной России должны быть максимально мотивированы на игру с Камеруном.

    «Нужно низко поклониться в пояс Камеруну, что они к нам приедут, потому что выбирать не приходится, соперник серьeзный. С учетом того, что мы во всех видах спорта из-за отстранения регрессируем, и футбол не исключение, об истинном уровне сборной говорить по одному матчу будет рано.

    Но я очень надеюсь, что мотивация у футболистов будет близка к запредельной. Потому что если в этой ситуации себя не показывать в игре с Камеруном, то нашему футболу грош цена.

    Я понимаю прекрасно, что это не официальный турнир, не отбор, но мне кажется, что если люди во всяком случае не поборются до конца, то тогда вот таков наш футбол.

    И я надеюсь, что Карпину не придется их всех мотивировать. Потому что мотивация с моей точки зрения понятна», – сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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