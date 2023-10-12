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  • В «Локомотиве» рассказали, удалось ли клубу заработать на Изидоре

В «Локомотиве» рассказали, удалось ли клубу заработать на Изидоре

12 октября 2023, 08:16

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопросы об уходе Вильсона Изидора в «Зенит».

– Считаете выгодными для «Локомотива» те условия, на которых Вильсон Изидор ушел в «Зенит»?

– Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определенную прибыль.

– Прибыль по отношению к трансферной сумме, за которую он переходил в «Локо» два года назад?

– Да.

– Те варианты в Европе, которые были у Изидора, были менее выгодными для клуба?

– Они были значительно менее выгодными для клуба.

– Дело было только в этом? Или сказались еще потенциальные трудности с переводами средств со стороны «Марселя» или «Метца»?

– Нет, вопрос только в сумме. Вы мне сами задали бы вопрос, почему мы заключили контракт на продажу или аренду игрока с худшими условиями, чем мы его приобрели (улыбается). Был бы такой вопрос?

– Был бы, конечно.

– Вот я вам и отвечаю.

- Тут контекст другой. Одно дело, когда намеренно выбраны худшие условия, а другое, когда другого выхода нет.

– Намеренно худшие условия мы точно выбирать не будем.

– Я к тому, что если бы вас пугали возможные проблемы с переводами средств от «Марселя» или «Метца», то трансфер Изидора в «Зенит» был бы понятен даже при менее выгодных условиях. Денег меньше, но они хотя бы гарантированно поступят в кассу «Локо».

– Нет, проблем с платежами нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами.

  • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
  • Нападающий забил 1 гол в 6 матчах.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Изидор Вильсон
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