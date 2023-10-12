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    • В «Локомотиве» рассказали, удалось ли клубу заработать на Изидоре

    В «Локомотиве» рассказали, удалось ли клубу заработать на Изидоре

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопросы об уходе Вильсона Изидора в «Зенит».

    – Считаете выгодными для «Локомотива» те условия, на которых Вильсон Изидор ушел в «Зенит»?

    – Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определенную прибыль.

    – Прибыль по отношению к трансферной сумме, за которую он переходил в «Локо» два года назад?

    – Да.

    – Те варианты в Европе, которые были у Изидора, были менее выгодными для клуба?

    – Они были значительно менее выгодными для клуба.

    – Дело было только в этом? Или сказались еще потенциальные трудности с переводами средств со стороны «Марселя» или «Метца»?

    – Нет, вопрос только в сумме. Вы мне сами задали бы вопрос, почему мы заключили контракт на продажу или аренду игрока с худшими условиями, чем мы его приобрели (улыбается). Был бы такой вопрос?

    – Был бы, конечно.

    – Вот я вам и отвечаю.

    - Тут контекст другой. Одно дело, когда намеренно выбраны худшие условия, а другое, когда другого выхода нет.

    – Намеренно худшие условия мы точно выбирать не будем.

    – Я к тому, что если бы вас пугали возможные проблемы с переводами средств от «Марселя» или «Метца», то трансфер Изидора в «Зенит» был бы понятен даже при менее выгодных условиях. Денег меньше, но они хотя бы гарантированно поступят в кассу «Локо».

    – Нет, проблем с платежами нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами.

    • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 6 матчах.

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    Источник: «Известия»

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