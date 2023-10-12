Самедов оценил шансы сборной России победить Камерун

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем товарищеском матче с Камеруном.

«Верю, что сборная России сможет одержать победу в этом матче. Камерун – самый сильный соперник из всех, с кем играла Россия за последнее время? Я всех уже не вспомню, но это сильная африканская сборная, которая практически всегда попадает на большие турниры, такие как чемпионат мира.

Многие футболисты играют в топ-лигах. Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», – заявил Самедов.