Дочь Малафеева выложила эротические фото из бассейна

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, порадовала подписчиков новыми фото.

Девушка, в частности, выложила эротические кадры из бассейна.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.