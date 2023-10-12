Магуайр: «Не собираюсь сидеть всю жизнь в «МЮ» и играть раз в месяц»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр жестко высказался о недостаточной игровой практике.

«Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь и играть раз в месяц. Если это будет продолжаться, то, уверен, мы с клубом сядем и обсудим ситуацию.

Я верю в свои способности и в то, что я сделал по ходу карьеры. Хочу играть и чувствовать себя важным для команды», – сказал Магуайр, который был капитаном.