Магуайр: «Не собираюсь сидеть всю жизнь в «МЮ» и играть раз в месяц»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр жестко высказался о недостаточной игровой практике.
«Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь и играть раз в месяц. Если это будет продолжаться, то, уверен, мы с клубом сядем и обсудим ситуацию.
Я верю в свои способности и в то, что я сделал по ходу карьеры. Хочу играть и чувствовать себя важным для команды», – сказал Магуайр, который был капитаном.
- 30-летний футболист стоит 20 миллионов евро.
- У него контракт до 2025 года.
- В сезоне АПЛ у Магуайра 3 матча и ассист.
Источник: The Sun