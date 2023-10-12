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    • Магуайр: «Не собираюсь сидеть всю жизнь в «МЮ» и играть раз в месяц»

    Магуайр: «Не собираюсь сидеть всю жизнь в «МЮ» и играть раз в месяц»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр жестко высказался о недостаточной игровой практике.

    «Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь и играть раз в месяц. Если это будет продолжаться, то, уверен, мы с клубом сядем и обсудим ситуацию.

    Я верю в свои способности и в то, что я сделал по ходу карьеры. Хочу играть и чувствовать себя важным для команды», – сказал Магуайр, который был капитаном.

    • 30-летний футболист стоит 20 миллионов евро.
    • У него контракт до 2025 года.
    • В сезоне АПЛ у Магуайра 3 матча и ассист.

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    Источник: The Sun

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