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    • Радченко – о пента-трике Саленко Камеруну в 1994: «Олегу перед матчем приснилось, что он забьет 5»

    Радченко – о пента-трике Саленко Камеруну в 1994: «Олегу перед матчем приснилось, что он забьет 5»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко вспомнил пента-трик Олега Саленко в ворота Камеруна на ЧМ-1994 (6:1).

    «Последний матч в группе был против Камеруна. Мы все понимали, что для нас эта ключевая игра всего турнира, поэтому Павлу Садырину ничего не надо было нам говорить. Тогда в плей-офф выходили сборные, которые заняли первые-вторые места в своих группах, и четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Обыгрывая Камерун, мы как раз поднимались на третье место. Стали высчитывать, при каких исходах других матчей, мы проходим в плей-офф. Было ясно одно – Камеруну нужно забивать как можно больше.

    Я жил в одном номере с Олегом Саленко. Наступил день матча. Мы проснулись и пошли на завтрак. И тут он мне говорит: «Слушай, какой-то дурацкий сон приснился. Как будто я сегодня забью пять голов». Я спросил его, как такое может быть – «А, ерунда, не бери в голову». В итоге сбылось!» – сказал Радченко.

    • Россия на ЧМ-1994 из группы не вышла.
    • Очередной матч между командами начнется в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: Sport24

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