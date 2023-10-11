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  • Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку» – есть два замечательных варианта ему на замену»

Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку» – есть два замечательных варианта ему на замену»

11 октября 2023, 11:43
8

Руслан Нигматуллин считает, что «Спартаку» пора менять главного тренера.

Он назвал двух лучших кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

«Дерби [с ЦСКА] получилось очень интересным, с завораживающим сюжетом. Была классная концовка встречи. Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго.

Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде. К сожалению, он запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути.

Уверен в том, что «Спартаку» просто необходим отечественный специалист. Есть два замечательных варианта – Черчесов и Карпин. Они оба способны поставить «Спартак» на ноги», – сказал Нигматуллин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Черчесов Станислав Карпин Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1697014970
Им, что платят что ли?! Не верю, что все отмороженные!
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Беспонтий
1697015963
больше некого читать некого и слушать вдруг откуда ни возьмись появились уши
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Persona_non_Grata
1697016660
Ну если только эти двое, то лучше пусть всё остается как есть ... Про поднятие с колен ( впрочем, не считаю что мы на коленях или ползем ) мы и так постоянно слышим, кстати добавлю - про отсутствие времени на раскачку, тоже не надо ...
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Taps
1697016880
Ха - ха - ха ... Бггг ...
Ответить
Anton1969
1697021198
Ни Черчес, ни Карп не нужны Спартаку!!!
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NewLife
1697022203
Эти варианты замечательны тем, что они оба хуже никудышного Абаскаля. Эти говно-сайты, которые перепечатывает Бомбардир уже задолбали своей хней.
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k611
1697022357
Это уже прошлое, не нужны оба.
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Спартач 80
1697044808
Саламыча давай !
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