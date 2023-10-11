Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку» – есть два замечательных варианта ему на замену»

Руслан Нигматуллин считает, что «Спартаку» пора менять главного тренера.

Он назвал двух лучших кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

«Дерби [с ЦСКА] получилось очень интересным, с завораживающим сюжетом. Была классная концовка встречи. Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго.

Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде. К сожалению, он запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути.

Уверен в том, что «Спартаку» просто необходим отечественный специалист. Есть два замечательных варианта – Черчесов и Карпин. Они оба способны поставить «Спартак» на ноги», – сказал Нигматуллин.