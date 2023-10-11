Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку» – есть два замечательных варианта ему на замену»

    Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку» – есть два замечательных варианта ему на замену»

    Руслан Нигматуллин считает, что «Спартаку» пора менять главного тренера.

    Он назвал двух лучших кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

    «Дерби [с ЦСКА] получилось очень интересным, с завораживающим сюжетом. Была классная концовка встречи. Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго.

    Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде. К сожалению, он запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути.

    Уверен в том, что «Спартаку» просто необходим отечественный специалист. Есть два замечательных варианта – Черчесов и Карпин. Они оба способны поставить «Спартак» на ноги», – сказал Нигматуллин.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • Станислав Черчесов сейчас безработный, Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.

    Новости по теме
    У Абаскаля разногласия со спортивным директором «Спартака» 1
    В «Спартаке» приняли принципиальное решение по Абаскалю 6
    Быстров рассказал, что Абаскалю не удалось сделать в «Спартаке» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1452

      k611 55 минут назад

      Это уже прошлое, не нужны оба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20268

      NewLife 58 минут назад

      Эти варианты замечательны тем, что они оба хуже никудышного Абаскаля. Эти говно-сайты, которые перепечатывает Бомбардир уже задолбали своей хней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16693

      Anton01011969 1 час назад

      Ни Черчес, ни Карп не нужны Спартаку!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1711

      rac531 1 час назад

      РОСТОВ — 14 место, 5 поражений)
      ПРОПУЩЕНО 24 мяча — абсолютное последнее место))))

      Был Главным тренером «Спартака» 6 лет. Истратил на трансферы 270 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ) миллионов евро. Результат - пшик(((
      ВАЛЕРА, где деньги?)))

      СПАСИБО, РУСЛАН ЗА СОВЕТ)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Taps 2 часа назад

      Ха - ха - ха ...
      Бггг ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24555

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну если только эти двое, то лучше пусть всё остается как есть ... Про поднятие с колен ( впрочем, не считаю что мы на коленях или ползем ) мы и так постоянно слышим, кстати добавлю - про отсутствие времени на раскачку, тоже не надо ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8957

      Беспонтий 2 часа назад

      больше некого читать
      некого и слушать
      вдруг откуда ни возьмись
      появились уши

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10208

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Им, что платят что ли?!
      Не верю, что все отмороженные!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1711

      rac531 > САДЫЧОК 1 час назад

      Странный Вы человек)
      Все шелкоперы, блогеры и експерты находятся на содержании Газпрома)
      В старые добрые времена была популярна фраза Катона: «Карфаген должен быть разрушен»
      Ныне ДЮКОВ провозглашает:
      «Спартак» БУДЕТ НА ТОМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ЗАХОЧЕТ «Зенит»
      СС 5.05.2019

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+