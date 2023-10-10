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    Карпин обратился к фанатам перед матчем Россия – Камерун

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал пост, адресованный болельщикам.

    «Наконец-то играем в Москве, еще и с сильным соперником! Будет сложно и интересно!

    Очень хочется порадовать вас, поэтому ждем каждого 12 октября на стадионе «Динамо». Приходите поддержать нас на стадион и болейте по телевизору!» – написал Карпин.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • 16 октября Россия сыграет с Кенией в Турции.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.10.2023 21:04
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