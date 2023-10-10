Карпин обратился к фанатам перед матчем Россия – Камерун

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал пост, адресованный болельщикам.

«Наконец-то играем в Москве, еще и с сильным соперником! Будет сложно и интересно!

Очень хочется порадовать вас, поэтому ждем каждого 12 октября на стадионе «Динамо». Приходите поддержать нас на стадион и болейте по телевизору!» – написал Карпин.