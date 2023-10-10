Карпин обратился к фанатам перед матчем Россия – Камерун

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал пост, адресованный болельщикам.
«Наконец-то играем в Москве, еще и с сильным соперником! Будет сложно и интересно!
Очень хочется порадовать вас, поэтому ждем каждого 12 октября на стадионе «Динамо». Приходите поддержать нас на стадион и болейте по телевизору!» – написал Карпин.
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
- 16 октября Россия сыграет с Кенией в Турции.
- Россия отстранена от международных турниров.
Источник: «Бомбардир»