Мостовой прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт до конца сезона-2027/28.

– Андрей, вы подписали новое соглашение с «Зенитом», поздравляем! Поделитесь эмоциями?

– Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.

– К 25 годам у вас три чемпионства и четыре Суперкубка в составе сине-бело-голубых. Каким хотели бы видеть ваше петербургское будущее?

– Еще, как минимум, столько же выиграть! Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате.

Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать.

– Уверены, эта новость обрадует болельщиков и, особенно, болельщиц «Зенита». Что бы вы хотели сказать им?

– Спасибо огромное за поддержку, за переживания, за всегда полные трибуны! Сравнивая со всеми российскими клубами, у нас в Петербурге самая большая посещаемость и лучшая атмосфера на стадионе, я в этом уверен.

Город живет футболом, и я желаю ему так же нас поддерживать, а мы в благодарность будем приносить болельщикам победы!