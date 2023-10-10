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Мостовой прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

10 октября 2023, 19:19
1

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт до конца сезона-2027/28.

– Андрей, вы подписали новое соглашение с «Зенитом», поздравляем! Поделитесь эмоциями?

– Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.

– К 25 годам у вас три чемпионства и четыре Суперкубка в составе сине-бело-голубых. Каким хотели бы видеть ваше петербургское будущее?

– Еще, как минимум, столько же выиграть! Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате.

Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать.

– Уверены, эта новость обрадует болельщиков и, особенно, болельщиц «Зенита». Что бы вы хотели сказать им?

– Спасибо огромное за поддержку, за переживания, за всегда полные трибуны! Сравнивая со всеми российскими клубами, у нас в Петербурге самая большая посещаемость и лучшая атмосфера на стадионе, я в этом уверен.

Город живет футболом, и я желаю ему так же нас поддерживать, а мы в благодарность будем приносить болельщикам победы!

  • 25-летний Мостовой в «Зените» с 2019 года.
  • Его статистика: 114 матчей, 21 гол, 10 ассистов.
  • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 млн евро.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (1)
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ArReal
1696961603
Этот и до 30, как у нас принято будет считаться молодым и перспективным..
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