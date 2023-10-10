«Зенит» продлил контракт с Мостовым

Полузащитник Андрей Мостовой заключил новое соглашение с «Зенитом».

Стороны продлили контракт по схеме «3+1» – до конца сезона-2027/28.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Мостового с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе сине-бело-голубых!» – говорится в публикации клуба.

25-летний Мостовой в «Зените» с 2019 года.

Его статистика: 114 матчей, 21 гол, 10 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека – 3,5 млн евро.

Фото: телеграм-канал «Зенита»