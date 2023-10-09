Кузяев: «Нашел во Франции магазин, где продается гречка»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев заявил, что нашел во Франции магазин, где продают гречку.
В августе футболист признался в интервью, что скучает по гречке.
– Это твой первый приезд с тех пор как ты уехал в Лигу 1?
– Да, потому что сейчас тяжело доехать до России.
– В самолете кормили гречкой?
– Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью. Нет, не кормили. Но я нашел магазин, где продается гречка.
- Кузяев прибыл в расположение сборной России.
- Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
- Контракт с «Гавром» рассчитан на 2 года.
Источник: «Матч ТВ»