Кузяев: «Нашел во Франции магазин, где продается гречка»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев заявил, что нашел во Франции магазин, где продают гречку.

В августе футболист признался в интервью, что скучает по гречке.

– Это твой первый приезд с тех пор как ты уехал в Лигу 1?

– Да, потому что сейчас тяжело доехать до России.

– В самолете кормили гречкой?

– Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью. Нет, не кормили. Но я нашел магазин, где продается гречка.