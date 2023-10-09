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    Кузяев: «Нашел во Франции магазин, где продается гречка»

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев заявил, что нашел во Франции магазин, где продают гречку.

    В августе футболист признался в интервью, что скучает по гречке.

    – Это твой первый приезд с тех пор как ты уехал в Лигу 1?

    – Да, потому что сейчас тяжело доехать до России.

    – В самолете кормили гречкой?

    – Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью. Нет, не кормили. Но я нашел магазин, где продается гречка.

    • Кузяев прибыл в расположение сборной России.
    • Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
    • Контракт с «Гавром» рассчитан на 2 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2023 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18052

      Garrincha58 8 часов назад

      привыкай к лягушкам

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