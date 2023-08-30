Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об адаптации во Франции.
«Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо, с каждым днем я чувствую себя во Франции все лучше и лучше.
Но я должен признать, что скучаю по хорошей русской еде! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного здоровее. По крайней мере, именно к такой кухне больше всего привык.
Я скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке! В России ел ее каждый день», – цитирует Кузяева сайт Лиги 1.
- Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
- Контракт на 2 года.
- Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.
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Источник: «Р-Спорт»