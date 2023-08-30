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    Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об адаптации во Франции.

    «Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо, с каждым днем я чувствую себя во Франции все лучше и лучше.

    Но я должен признать, что скучаю по хорошей русской еде! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного здоровее. По крайней мере, именно к такой кухне больше всего привык.

    Я скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке! В России ел ее каждый день», – цитирует Кузяева сайт Лиги 1.

    • Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
    • Контракт на 2 года.
    • Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15964

      Алексей З 20 минут назад

      "По мамины блюдам, особенно по гречке" ?
      Странно, неужели мама её по особенному варит .

      0
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      Рейтинг: +3684

      FRZZ 57 минут назад

      Не знаю как во Франции, но в Германии например в русских маркетах продается гречка.

      0
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      Рейтинг: +306

      Александр.Т. 1 час назад

      И по большой зарплате скучает )) забыл он это сказать))

      0
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      Рейтинг: +1819

      Таврида 1 час назад

      Vodka und samogon.

      0
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