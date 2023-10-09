«Мальчик-герой»: Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов ХАМАС

Бывший игрок «Ливерпуля» Йосси Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов группировки ХАМАС.

В ходе атаки экс-игрок сборной Израиля получил от племянника сообщение с текстом «Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас».

«Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились.

У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою», – сказал Бенаюн.