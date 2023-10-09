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    • «Мальчик-герой»: Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов ХАМАС

    «Мальчик-герой»: Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов ХАМАС

    Бывший игрок «Ливерпуля» Йосси Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов группировки ХАМАС.

    В ходе атаки экс-игрок сборной Израиля получил от племянника сообщение с текстом «Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас».

    «Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились.

    У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою», – сказал Бенаюн.

    • Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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    Источник: Ynet

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    09.10.2023 17:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2234

      Fialet 6 часов назад

      Пестаболы. Во сне наверное геройствуют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14994

      Skull_Boy 7 часов назад

      Сказал дядя-сыкло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6532

      subbotaspartak 7 часов назад

      Бывший игрок «Ливерпуля» Йосси Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов группировки ХАМАС.....??????????????????? Футбольным мячом?
      Про убийства....... Это сайт умирает..... Да тьфу на вас

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Спартач 80 8 часов назад

      Барух Ашем !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      JIEGEHDA 8 часов назад

      Израиль конечно те ещё " му.да.ки". Сами нападают сами бьют сами убивают. А стоит один раз замахнуться так сразу " спасите помогите убивают! " . Какие же Израиль жопники Америкосов .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      МасСуд 9 часов назад

      А если мальчик написал бы что "кончил" ему в рот когда он спал, йоси так же поверил бы?))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3750

      FRZZ 9 часов назад

      Бомбардир, зачем вы это печатаете??? Не нужно этого делать!

      2
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      Рейтинг: +5815

      Эном айс 9 часов назад

      Совсем уже бомба..
      Мало нам..так ещё про героев Сиона читать.

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