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  • «Мальчик-герой»: Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов ХАМАС

«Мальчик-герой»: Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов ХАМАС

9 октября 2023, 17:15
8

Бывший игрок «Ливерпуля» Йосси Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов группировки ХАМАС.

В ходе атаки экс-игрок сборной Израиля получил от племянника сообщение с текстом «Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас».

«Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились.

У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою», – сказал Бенаюн.

  • Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
  • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
  • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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Источник: Ynet
Англия. Премьер-лига Израиль Бенаюн Йосси
Комментарии (8)
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Эном айс
1696861682
Совсем уже бомба.. Мало нам..так ещё про героев Сиона читать.
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МасСуд
1696862813
А если мальчик написал бы что "кончил" ему в рот когда он спал, йоси так же поверил бы?))))
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JIEGEHDA
1696863168
Израиль конечно те ещё " му.да.ки". Сами нападают сами бьют сами убивают. А стоит один раз замахнуться так сразу " спасите помогите убивают! " . Какие же Израиль жопники Америкосов .
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Спартач 80
1696864096
Барух Ашем !
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subbotaspartak
1696868262
Бывший игрок «Ливерпуля» Йосси Бенаюн рассказал, как его племянник убил трех бойцов группировки ХАМАС.....??????????????????? Футбольным мячом? Про убийства....... Это сайт умирает..... Да тьфу на вас
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Skull_Boy
1696868647
Сказал дядя-сыкло
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Fialet
1696870697
Пестаболы. Во сне наверное геройствуют.
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sochi-2013
1697013829
Ситуация похожа на восстание в концлагере. Охранники-оккупанты получили ответку и взвыли. Нас бедненьких обижают!
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