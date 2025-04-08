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  • В дом экс-игрока «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» бросили гранату

В дом экс-игрока «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» бросили гранату

Сегодня, 13:26
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В дом экс-полузащитника сборной Израиля Йосси Бенаюна в городе Рамат‑ха‑Шарон вечером в воскресенье бросили гранату. В этот момент экс-футболист находился там вместе с семьей.

Сообщается, что это гранату бросил человек, который подъехал к зданию на мотоцикле, а затем скрылся. На месте возникло возгорание, которое потушили пожарные. Имуществу Бенаюна был нанесен ущерб, но никто не пострадал.

Рекордсмен по количеству матчей за сборную Израиля считает, что его с кем-то перепутали. Полиция сейчас расследует происшествие как уголовное нападение, а не как террористический акт.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Бенаюн Йосси
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Комментарии (1)
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fakeid
1744110049
"считает, что его с кем-то перепутали" я так не считаю)
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