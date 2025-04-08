В дом экс-игрока «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» бросили гранату

В дом экс-полузащитника сборной Израиля Йосси Бенаюна в городе Рамат‑ха‑Шарон вечером в воскресенье бросили гранату. В этот момент экс-футболист находился там вместе с семьей.
Сообщается, что это гранату бросил человек, который подъехал к зданию на мотоцикле, а затем скрылся. На месте возникло возгорание, которое потушили пожарные. Имуществу Бенаюна был нанесен ущерб, но никто не пострадал.
Рекордсмен по количеству матчей за сборную Израиля считает, что его с кем-то перепутали. Полиция сейчас расследует происшествие как уголовное нападение, а не как террористический акт.
- Карьера Бенаюна продолжалась с 1997 по 2019 годы.
- Он выступал за английские «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Вест Хэм», «Куинз Парк Рейнджерс», испанский «Расинг», а также за израильские «Хапоэль Беэр-Шева», «Маккаби Хайфа», «Маккаби Тель-Авив», «Бейтар Иерусалим», «Маккаби Петах-Тиква».
Источник: The Sun