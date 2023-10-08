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  • Племянник Бенаюна ликвидировал трех бойцов ХАМАСа в Израиле

Племянник Бенаюна ликвидировал трех бойцов ХАМАСа в Израиле

8 октября 2023, 23:30
5

Племянник бывшего игрока сборной Израиля Йосси Бенюна состоит в пехотной бригаде «Голани». Она участвует в боевых действиях в Израиле.

Родственник Бенаюна уже успел убить трех бойцов ХАМАСа. Однако четвертый бросил гранату в дом, где была семья спортсмена.

Зять Бенаюна (муж сестры) получил огнестрельное и осколочное ранения. Затем семье удалось скрыться.

  • Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
  • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
  • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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Источник: sports.walla.co.il
Англия. Премьер-лига Израиль Бенаюн Йосси
Комментарии (5)
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Марк Аврелий!
1696818443
какое отношение это имеет к футболу?
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Марк Аврелий!
1696819970
Где фотодоказательства? У bombardir.ru есть персональный журналист следивший за действиями племянника Бенаюна? А впрочем, у них же есть корреспондент, который следит за Де Каприо поедавшим мороженое на матче , где играет Месси
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moskowcity-petrv
1696826348
Говно сайт, всякую хрень уже втюхивают
Ответить
МасСуд
1696842800
Вы политически-сплетнеческий сайт или спортивный???????
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