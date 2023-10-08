Племянник Бенаюна ликвидировал трех бойцов ХАМАСа в Израиле

Племянник бывшего игрока сборной Израиля Йосси Бенюна состоит в пехотной бригаде «Голани». Она участвует в боевых действиях в Израиле.
Родственник Бенаюна уже успел убить трех бойцов ХАМАСа. Однако четвертый бросил гранату в дом, где была семья спортсмена.
Зять Бенаюна (муж сестры) получил огнестрельное и осколочное ранения. Затем семье удалось скрыться.
- Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- Матчи чемпионата Израиля перенесены.
Источник: sports.walla.co.il