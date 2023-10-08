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    • Племянник Бенаюна ликвидировал трех бойцов ХАМАСа в Израиле

    Племянник Бенаюна ликвидировал трех бойцов ХАМАСа в Израиле

    Племянник бывшего игрока сборной Израиля Йосси Бенюна состоит в пехотной бригаде «Голани». Она участвует в боевых действиях в Израиле.

    Родственник Бенаюна уже успел убить трех бойцов ХАМАСа. Однако четвертый бросил гранату в дом, где была семья спортсмена.

    Зять Бенаюна (муж сестры) получил огнестрельное и осколочное ранения. Затем семье удалось скрыться.

    • Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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    Источник: sports.walla.co.il

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    08.10.2023 23:30
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