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  • Геркус заявил, что в «Спартаке» начался «слив» Абаскаля: «Это спартаковский цикл, зодиак, рок»

Геркус заявил, что в «Спартаке» начался «слив» Абаскаля: «Это спартаковский цикл, зодиак, рок»

9 октября 2023, 14:59
3

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о борьбе за попадание в тройку лидеров по итогам сезона РПЛ.

«Реально на бронзу претендуют четыре команды: «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мой прогноз – ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, «Спартаку» – душевной гармонии, «Динамо» – баланса.

«Крылья» не умеют играть против крепких команд, которые отдают инициативу и владение. Для них это нерешаемый ребус.

«Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок. «Динамо» никак не может сбалансировать оборону и атаку и переход из одного состояния в другое», – написал Геркус в телеграме.

  • В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
  • Перед этим команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Геркус Илья
Комментарии (3)
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Эном айс
1696855722
То есть , про первые два места речи не идёт..? Вполне устраивает.) "Ты куда шлем дел, лишенец?"
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alefreddy
1696856370
никогда не говори никогда
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