Геркус заявил, что в «Спартаке» начался «слив» Абаскаля: «Это спартаковский цикл, зодиак, рок»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о борьбе за попадание в тройку лидеров по итогам сезона РПЛ.

«Реально на бронзу претендуют четыре команды: «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мой прогноз – ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, «Спартаку» – душевной гармонии, «Динамо» – баланса.

«Крылья» не умеют играть против крепких команд, которые отдают инициативу и владение. Для них это нерешаемый ребус.

«Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок. «Динамо» никак не может сбалансировать оборону и атаку и переход из одного состояния в другое», – написал Геркус в телеграме.