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    • Геркус заявил, что в «Спартаке» начался «слив» Абаскаля: «Это спартаковский цикл, зодиак, рок»

    Геркус заявил, что в «Спартаке» начался «слив» Абаскаля: «Это спартаковский цикл, зодиак, рок»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о борьбе за попадание в тройку лидеров по итогам сезона РПЛ.

    «Реально на бронзу претендуют четыре команды: «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мой прогноз – ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, «Спартаку» – душевной гармонии, «Динамо» – баланса.

    «Крылья» не умеют играть против крепких команд, которые отдают инициативу и владение. Для них это нерешаемый ребус.

    «Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок. «Динамо» никак не может сбалансировать оборону и атаку и переход из одного состояния в другое», – написал Геркус в телеграме.

    • В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
    • Перед этим команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3433

      alefreddy 2 минуты назад

      никогда не говори никогда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5804

      Эном айс 13 минут назад

      То есть , про первые два места речи не идёт..? Вполне устраивает.)
      "Ты куда шлем дел, лишенец?"

      1
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