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Глушаков высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

9 октября 2023, 13:30
15

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, нужно ли московскому клубу отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Будущее Абаскаля? Слушайте, я не руководитель клуба, моe мнение ничего не решает. Но я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить всe как есть.

В каждой команде бывают какие-то передряги. Сейчас видно, что у Абаскаля идeт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду.

Видно, что он амбициозный и ничего не боится. Все команды проигрывают, но сейчас не проиграли ЦСКА в таком матче», – заявил Глушаков.

  • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
  • У команды 3 матча подряд без побед.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1696849363
Чем раньше Абаскаля уберут, тем больше времени будет у нового тренера для построения команды.
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derrik2000
1696852374
Чё Глушака-то спрашивать? САМИ не видите, что при рыжем ИГРЫ - НЕТ, РЕЗУЛЬТАТА - НЕТ...??? Да что там результата??? КОМАНДЫ НЕТ!!! Рыжий та ещё падла. Будет цепляться пока не выкинут с солиднючей неустойкой. Но бензоколонка тоже не лыком шита: она СПАРТАК "реализует как коммерческий проект", по словам одного из колонкиных руководителей. По хер ей люди, по хер спорт, по хер интересы государства в повышении КАЧЕСТВА ЖИЗНИ нации... КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - И ТОЧКА! Поэтому хер рыжему, а не неустойка: будет сидеть в Спартаке до окончания срока контракта. А болельщики будут мучатся так же до окончания срока. ЕГО, РЫЖЕГО КОНТРАКТА! (((
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alefreddy
1696856475
унылая ничья отскочили не играя
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zigbert
1696874275
Очень неожиданно слышать здравые мысли от Глушакова.
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