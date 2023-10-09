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    Глушаков высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, нужно ли московскому клубу отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Будущее Абаскаля? Слушайте, я не руководитель клуба, моe мнение ничего не решает. Но я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить всe как есть.

    В каждой команде бывают какие-то передряги. Сейчас видно, что у Абаскаля идeт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду.

    Видно, что он амбициозный и ничего не боится. Все команды проигрывают, но сейчас не проиграли ЦСКА в таком матче», – заявил Глушаков.

    • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
    • У команды 3 матча подряд без побед.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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