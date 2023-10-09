Глушаков высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, нужно ли московскому клубу отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Будущее Абаскаля? Слушайте, я не руководитель клуба, моe мнение ничего не решает. Но я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить всe как есть.

В каждой команде бывают какие-то передряги. Сейчас видно, что у Абаскаля идeт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду.

Видно, что он амбициозный и ничего не боится. Все команды проигрывают, но сейчас не проиграли ЦСКА в таком матче», – заявил Глушаков.