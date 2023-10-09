Тимощук оценил результаты «Зенита» в этом сезоне

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о результатах команды в РПЛ.

«О чем говорят три поражения «Зенита» в этом сезоне РПЛ? Да, понятно, что если мы после 10-го тура говорим о трех поражениях и знаем опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас.

Поэтому я думаю, что мы все понимаем – насколько затруднена ситуация в турнирной таблице, насколько важно сейчас не давать возможности соперникам отбирать у нас очки.

Но и нам в свою очередь нужно надеяться, что те, кто выше нас в турнирной таблице, начнут терять очки и мы подберемся поближе к этому заветному первому месту», – заявил Тимощук.