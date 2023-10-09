Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Тимощук оценил результаты «Зенита» в этом сезоне

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о результатах команды в РПЛ.

    «О чем говорят три поражения «Зенита» в этом сезоне РПЛ? Да, понятно, что если мы после 10-го тура говорим о трех поражениях и знаем опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас.

    Поэтому я думаю, что мы все понимаем – насколько затруднена ситуация в турнирной таблице, насколько важно сейчас не давать возможности соперникам отбирать у нас очки.

    Но и нам в свою очередь нужно надеяться, что те, кто выше нас в турнирной таблице, начнут терять очки и мы подберемся поближе к этому заветному первому месту», – заявил Тимощук.

    • «Зенит» уже проиграл в чемпионате «Динамо» (2:3), «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).
    • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

    Новости по теме
    Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    «Зенит» 1 раз пробил по воротам во 2-м тайме матча с «Сочи» 2
    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» 9
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+