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    • «Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «ПСЖ», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ренн»: Манданда, Теате, Белосьян, Ассиньон, Омари, Буриго, Матич, Ридер, Калимуэндо, Гуири, Блас.

    Главный тренер: Бруно Женезио

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Рамуш.

    Главный тренер: Луис Энрике

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ренн» – «ПСЖ»

    Ренн-ПСЖ смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.10.2023 19:23
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