Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «ПСЖ», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ренн»: Манданда, Теате, Белосьян, Ассиньон, Омари, Буриго, Матич, Ридер, Калимуэндо, Гуири, Блас.

Главный тренер: Бруно Женезио

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Рамуш.

Главный тренер: Луис Энрике

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ренн» – «ПСЖ»