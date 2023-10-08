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    • «Спартак» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Спартак» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» и ЦСКА, 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», арбитром встречи назначен Киррил Левников.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Денисов, Дуарте, Мозес, Промес, Мартинс, Бонгонда, Медина, Пруцев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Виллиан, Мойзес, Келлвен, Зделар, Обляков, Мухин, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА

    Спартак-ЦСКА смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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