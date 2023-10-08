Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» и ЦСКА, 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», арбитром встречи назначен Киррил Левников.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Денисов, Дуарте, Мозес, Промес, Мартинс, Бонгонда, Медина, Пруцев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Виллиан, Мойзес, Келлвен, Зделар, Обляков, Мухин, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА