Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Обращение Титова к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов обратился к команде перед матчем 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Ребята, вы играете за «Спартак».

    Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик – «Спартак» Москва. Не «Спартак» (Кострома) или «Спартак» (Владикавказ), при всем уважении. Вы играете за «Спартак» (Москва). Это говорит о многом.

    То, что 30 тысяч билетов уже продано, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Сегодня выложиться надо как никогда», – сказал Титов.

    • Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • У команд по 16 очков после 10 туров.

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – ЦСКА: 11 тур РПЛ 1
    Обращение фанатов «Спартака» к Абаскалю перед матчем с ЦСКА
    «Спартак» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +594

      CSKA №1 1 час назад

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская 2 часа назад

      Ну вот чево он несет ?! Батва какая то ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      СпартакВВ > гнида тарасовская 2 часа назад

      Лошадям надо в конюшню в отстой!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > СпартакВВ 2 часа назад

      Это точно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2658

      Январь 59 3 часа назад

      Посмотрим какой дух сегодня голове спартаковцев. Надеюсь игра будет интересной, единоборства бескомпромиссные. Будет воля к победе. Надеюсь что страсти на поле сегодня будут не хуже чем вчера в южном дерби.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5781

      Эном айс 3 часа назад

      Запах Аленя чувствуется в этом обращении..
      Пошёл гон.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35564

      VVM1964 > Эном айс 2 часа назад

      Ну вам то другие запахи роднее )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3162

      Болотоход 3 часа назад

      позор газпрому

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+