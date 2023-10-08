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Обращение Титова к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА

8 октября 2023, 13:25
7

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов обратился к команде перед матчем 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Ребята, вы играете за «Спартак».

Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик – «Спартак» Москва. Не «Спартак» (Кострома) или «Спартак» (Владикавказ), при всем уважении. Вы играете за «Спартак» (Москва). Это говорит о многом.

То, что 30 тысяч билетов уже продано, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Сегодня выложиться надо как никогда», – сказал Титов.

  • Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • У команд по 16 очков после 10 туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Титов Егор
Комментарии (7)
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Эном айс
1696763337
Запах Аленя чувствуется в этом обращении.. Пошёл гон.
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Январь 59
1696763813
Посмотрим какой дух сегодня голове спартаковцев. Надеюсь игра будет интересной, единоборства бескомпромиссные. Будет воля к победе. Надеюсь что страсти на поле сегодня будут не хуже чем вчера в южном дерби.
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гнида тарасовская
1696766520
Ну вот чево он несет ?! Батва какая то ?
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CSKA №1
1696770607
)
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