Обращение Титова к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов обратился к команде перед матчем 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Ребята, вы играете за «Спартак».

Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик – «Спартак» Москва. Не «Спартак» (Кострома) или «Спартак» (Владикавказ), при всем уважении. Вы играете за «Спартак» (Москва). Это говорит о многом.

То, что 30 тысяч билетов уже продано, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Сегодня выложиться надо как никогда», – сказал Титов.