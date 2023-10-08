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    Ивич назвал двух лучших вратарей России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич доволен своим вратарем Матвеем Сафоновым.

    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
    • Он воспитанник «Краснодара».
    • Накануне он результативно ошибся.

    «Матвей Сафонов – лучший вратарь в России. И он это доказал. Несомненно. И, конечно, Станислав Агкацев идeт вслед за ним. Мы обладаем двумя лучшими вратарями в лиге. Матвей Сафонов – это парень, который с начала чемпионата спас нас от многих голов. Конечно, он человек, порой он и ошибается. Но ещe раз, мы отреагировали как команда и убрали эти ошибки, ведь это не только его ошибки. Много раз, когда мяч был у него, передвижения других игроков были неправильными. И это нехорошо. И это была наша главная проблема в первом тайме. Мы были в стрессе, соперники погрузили нас в этот стресс тем, как они играли. А они играли хорошо.

    Опять-таки, это психология, и мы должны говорить обо всей команде. Как я уже сказал, впервые в истории клуба мы на первом месте после 11 туров. Впервые для игроков, да и для каждого – для болельщиков, для сотрудников клуба. Мы должны принять это. И мы сейчас учимся тому, чтобы принять свою позицию в таблице», – сказал Ивич.

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    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2658

      Январь 59 3 часа назад

      Молодец. Хорошо сказано. Видно, что тренер стоит стеной за свою команду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2224

      Fialet > Январь 59 2 часа назад

      Скорее лижет Галицкому. Знает, что Гончаренко не подлизывал. за что и был уволен.

      0
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      Рейтинг: +596

      odessakmv 4 часа назад

      спорно... но "всяк кулик хвалит свое болото"

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