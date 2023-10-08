Ивич назвал двух лучших вратарей России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич доволен своим вратарем Матвеем Сафоновым.

Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

Он воспитанник «Краснодара».

Накануне он результативно ошибся.

«Матвей Сафонов – лучший вратарь в России. И он это доказал. Несомненно. И, конечно, Станислав Агкацев идeт вслед за ним. Мы обладаем двумя лучшими вратарями в лиге. Матвей Сафонов – это парень, который с начала чемпионата спас нас от многих голов. Конечно, он человек, порой он и ошибается. Но ещe раз, мы отреагировали как команда и убрали эти ошибки, ведь это не только его ошибки. Много раз, когда мяч был у него, передвижения других игроков были неправильными. И это нехорошо. И это была наша главная проблема в первом тайме. Мы были в стрессе, соперники погрузили нас в этот стресс тем, как они играли. А они играли хорошо.

Опять-таки, это психология, и мы должны говорить обо всей команде. Как я уже сказал, впервые в истории клуба мы на первом месте после 11 туров. Впервые для игроков, да и для каждого – для болельщиков, для сотрудников клуба. Мы должны принять это. И мы сейчас учимся тому, чтобы принять свою позицию в таблице», – сказал Ивич.

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