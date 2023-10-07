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    • Ивич прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Ростовом»: «Моя вина»

    Ивич прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Ростовом»: «Моя вина»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выступил после матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

    • Краснодарцы уступали в 2 мяча.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Впереди у команды матч с «Балтикой» (21 октября).

    – Поздравляю моих ребят за характер, они показали свое качество как команда. После счета 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Они показали хорошую игру. Эмоции, которыми я могу описать этот матч – счастье.

    – Команда за счет эмоций переиграла «Ростов»?

    – На самом деле, нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше, это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали, как команда. Мы показали что‑то уникальное и ценное, еще раз поздравляю своих игроков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2023 22:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57295

      MaxRnD 4 часа назад

      (с) "Мы показали что‑то уникальное и ценное"

      Главное в это самому верить, а в реальности победу Краснодару сделали двое: неповоротливый увалень Коля Комличенко, забивший в свои ворота, и малолетний долбо..б Мелёхин, на последних секундах расслабивший булки в своей штрафной.

      Вот это и было то самое "уникальное и ценное" ? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит ...

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      Рейтинг: +18

      Виталий-Быканов-vkontakte > MaxRnD 2 часа назад

      Главное не забудь упомянуть , что 2гола Краснодар так же подарил Ростову )))! Обязательно!!! Так что не вякай

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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA 4 часа назад

      Заголовок " мы проигрывали но я спас команду"
      По факту " проигранный тайм моя вина, а победа команда сделала

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