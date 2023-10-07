Ивич прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Ростовом»: «Моя вина»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выступил после матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

Краснодарцы уступали в 2 мяча.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Впереди у команды матч с «Балтикой» (21 октября).

– Поздравляю моих ребят за характер, они показали свое качество как команда. После счета 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Они показали хорошую игру. Эмоции, которыми я могу описать этот матч – счастье.

– Команда за счет эмоций переиграла «Ростов»?

– На самом деле, нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше, это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали, как команда. Мы показали что‑то уникальное и ценное, еще раз поздравляю своих игроков.

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