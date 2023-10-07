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    • «Реймс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Реймс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» и «Монако», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Реймс»: Диуф, Диаките, Окуму, Абдельамид, Де Смет, Матусива, Манетси, Теума, Ито, Дарами, Накамура.

    Главный тренер: Уильям Стилл

    «Монако»: Кен, Марипан, Закария, Магасса, Синго, Якобс, Головин, Фофана, Диатта, Балогун, Бен-Йеддер.

    Главный тренер: Ади Хюттер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реймс» – «Монако»:

    Источник: Бомбардир

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    07.10.2023 20:49
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