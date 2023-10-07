Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» и «Монако», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Реймс»: Диуф, Диаките, Окуму, Абдельамид, Де Смет, Матусива, Манетси, Теума, Ито, Дарами, Накамура.

Главный тренер: Уильям Стилл

«Монако»: Кен, Марипан, Закария, Магасса, Синго, Якобс, Головин, Фофана, Диатта, Балогун, Бен-Йеддер.

Главный тренер: Ади Хюттер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реймс» – «Монако»: