Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» и «Монако», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Реймс»: Диуф, Диаките, Окуму, Абдельамид, Де Смет, Матусива, Манетси, Теума, Ито, Дарами, Накамура.
Главный тренер: Уильям Стилл
«Монако»: Кен, Марипан, Закария, Магасса, Синго, Якобс, Головин, Фофана, Диатта, Балогун, Бен-Йеддер.
Главный тренер: Ади Хюттер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реймс» – «Монако»:
- Прямой эфир встречи покажет Sport3.tv.
- Также игру можно посмотреть на «Фонбет».
Источник: Бомбардир