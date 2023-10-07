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    • Быстров: «Абаскаль поплыл, завтра для него может быть печалька»

    Быстров: «Абаскаль поплыл, завтра для него может быть печалька»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прогнозирует отставку Гильермо Абаскаля, если команда не добьется результата в дерби с ЦСКА.

    «Если «Спартак» выйдет на матч с ЦСКА как в последних двух играх, то руководство клуба будет ставить вопрос, чтобы тренер команду покинул. Хотя, за расторжение контракта с ним, как я понял, большая неустойка. Если это клуб устроит, то хорошо.

    Все зависит от результата, если они его не добьются с ЦСКА, то для Абаскаля, на мой взгляд, будет печалька. «Спартак» – не тот клуб, где можно экспериментировать.

    На мой взгляд, Абаскаль поплыл. Он попал в ситуацию, в которой никогда не был, и не знает, как оттуда выйти. Когда он подписал новый контракт, то я тренера не узнаю», – сказал Быстров.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Дерби с ЦСКА состоится 8 октября в 19:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3237

      фанат джигурды 56 минут назад

      Что-то я запамятовал тренерские успехи Володьки Быстрова...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25190

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Даже если повезёт и Спартак выиграет, это ни чего не будет значить. Абаскаль - не тренер для Спартака и это он старательно доказывает с первого дня своего прихода в клуб.

      1
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      Рейтинг: +18973

      DVOK68 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кстати,да.
      Если выиграем дерби,рыжего конечно оставят.И вот это действительно печалька будет,ибо стабильность игры/результатов и Абаскаль абсолютно несовместимы!

      0
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      Рейтинг: +1686

      rac531 2 часа назад

      А, если Спартак выиграет, то этого лысого матерщинника их провинции тоже прогонят?)

      1
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      Рейтинг: +10

      Pablo Ibanez 2 часа назад

      агент 007

      0
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