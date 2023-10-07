Быстров: «Абаскаль поплыл, завтра для него может быть печалька»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прогнозирует отставку Гильермо Абаскаля, если команда не добьется результата в дерби с ЦСКА.

«Если «Спартак» выйдет на матч с ЦСКА как в последних двух играх, то руководство клуба будет ставить вопрос, чтобы тренер команду покинул. Хотя, за расторжение контракта с ним, как я понял, большая неустойка. Если это клуб устроит, то хорошо.

Все зависит от результата, если они его не добьются с ЦСКА, то для Абаскаля, на мой взгляд, будет печалька. «Спартак» – не тот клуб, где можно экспериментировать.

На мой взгляд, Абаскаль поплыл. Он попал в ситуацию, в которой никогда не был, и не знает, как оттуда выйти. Когда он подписал новый контракт, то я тренера не узнаю», – сказал Быстров.