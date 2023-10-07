Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» и «Тоттенхэм», 8 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Лутон Таун»: Камински, Локьер, Андерсен, Огбене, Берк, Даути, Адебайо, Накамба, Руддок, Браун, Моррис.
Главный тренер: Роб Эдвардс
«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Мики ван ден Вен, Удоджи, Биссума, Ришарлисон, Мэддисон, Кулушевски, Сарр, Сон Хын Мин.
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лутон Таун» – «Тоттенхэм»
- прямой эфир встречи можно посмотреть на Sport3.tv и megogo.net;
- также игру покажет «Фонбет».
Источник: Бомбардир