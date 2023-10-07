Названо условие для расторжения контракта «Ювентуса» с Погба

Стало известно, при каком условии «Ювентус» может разорвать соглашение с Полем Погба.
У клуба появится такая опция, если дисквалификация француза превысит шесть месяцев.
В случае максимального наказания туринцы также смогут потребовать компенсацию ущерба.
- У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча против «Удинезе» (3:0) в августе.
- Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
- Ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
Источник: La Gazzetta dello Sport