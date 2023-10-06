Спаллетти назвал состав Италии на Англию и Мальту

Стал известен список сборной Италии на октябрьские матчи отбора Евро-2024 против Англии и Мальты.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоги («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Мойзе Кин («Ювентус»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).