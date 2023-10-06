В субботу, 7 октября, «Лутон Таун» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 14:30 по мск.

Команда идет на 17 месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. «Лутон Таун» выиграл одну встречу, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Подопечные Эдвардса забили шесть голов, но при этом пропустили четырнадцать мячей.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идем на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет одно очко. Команда забила 17 голов и пропустила только восемь мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 48 матчей, в которых «Лутон Таун» выиграл девять встреч. 22 раза побеждал «Тоттенхэм». Подопечные Эвардса забили 48 мячей, а «Тоттенхэм» отличился 76 голами.

Прогноз на матч «Лутон Таун» – «Тоттенхэм»

На наш взгляд, в предстоящей встрече все очевидно – «Тоттенхэм» является фаворитом предстоящей встречи. Несмотря на гостевой характер встречи, лондонцы имеют все шансы на победу. Наш прогноз – победа «Тоттенхэма» (1.49), ТБ 2.5 (2.50).