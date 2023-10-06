Гвардиола назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, какие команды считает главными конкурентами в борьбе за чемпионство.

«Арсенал» и «Ливерпуль». Но чтобы предметно анализировать, кто будет претендовать на титул, нужно оценить первые десять матчей, а мы еще их не провели», – сказал Гвардиола.

После семи туров топ-4 АПЛ выглядит так:

«Манчестер Сити» – 18 очков «Тоттенхэм» – 17 «Арсенал» – 17 «Ливерпуль» – 16

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