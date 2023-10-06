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    • Гвардиола назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ

    Гвардиола назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, какие команды считает главными конкурентами в борьбе за чемпионство.

    «Арсенал» и «Ливерпуль». Но чтобы предметно анализировать, кто будет претендовать на титул, нужно оценить первые десять матчей, а мы еще их не провели», – сказал Гвардиола.

    После семи туров топ-4 АПЛ выглядит так:

    1. «Манчестер Сити» – 18 очков
    2. «Тоттенхэм» – 17
    3. «Арсенал» – 17
    4. «Ливерпуль» – 16

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    Источник: BBC

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    06.10.2023 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46

      bulls27 5 часов назад

      Главный конкурент Ливерпуля это .... шейхи МСити ... гы гы гы Гвардиоле с шейхами легче всех , с Клоппа ещё будут стричь очки товарищ Гвардиола?

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      Рейтинг: +593

      lipatov32 9 часов назад

      Главный конкурент сити это Гвардиола!
      Главное что-бы он не начудил!!!

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