Ибрагимович: «Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. Лучший в истории»

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану признался, что считает себя лучшим футболистом в истории.

– На какое место вы ставите себя в списке величайших футболистов в истории?

– Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.

– Я говорю про индивидуальные качества футболистов.

– Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.

Я не выиграл «Золотой мяч», не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.

Но если мы говорим чисто об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток [я лучший].