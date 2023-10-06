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    • Ибрагимович: «Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. Лучший в истории»

    Ибрагимович: «Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. Лучший в истории»

    Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану признался, что считает себя лучшим футболистом в истории.

    – На какое место вы ставите себя в списке величайших футболистов в истории?

    – Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.

    – Я говорю про индивидуальные качества футболистов.

    – Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.

    Я не выиграл «Золотой мяч», не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.

    Но если мы говорим чисто об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток [я лучший].

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +312

      svetekanet 1 час назад

      Боже, спасибо что спустился до нас!

      0
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      Рейтинг: +74

      Самайн 1 час назад

      Будь Ибра проще, мог бы быть легендой одного клуба, типо Джеррарда, Тотти. Но, что он настоящий профи, это точно, везде делал свою работу как надо

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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 3 часа назад

      Лучший - не лучший , это на вкус, но уникальный это точно.

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      Рейтинг: +28

      MANCHESTER_RED_MAN 3 часа назад

      Поддерживаю ибру

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      Рейтинг: +1422

      k611 3 часа назад

      Может не скромно. Но по многим показателям это действительно уникальный футболист. Во всяком случае один из лучших.

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