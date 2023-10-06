Ибрагимович: «Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. Лучший в истории»

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану признался, что считает себя лучшим футболистом в истории.
– На какое место вы ставите себя в списке величайших футболистов в истории?
– Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.
– Я говорю про индивидуальные качества футболистов.
– Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.
Я не выиграл «Золотой мяч», не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.
Но если мы говорим чисто об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток [я лучший].
- Летом швед завершил карьеру.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.