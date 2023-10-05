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    • «Это потому что он в футбол играл»: Мостовой назвал тренера РПЛ, чья работа ему нравится

    «Это потому что он в футбол играл»: Мостовой назвал тренера РПЛ, чья работа ему нравится

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высоко отозвался о тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

    «Владимир – молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет.

    Ивич в прошлом году должен был выиграть Кубок, они играли лучше ЦСКА. Ивич же приходил в «Краснодар», который шел шестым-седьмым в чемпионате, и он там все наладил.

    Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега – это потому что Владимир в футбол играл», – сказал Мостовой.

    • Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года.
    • Команда лидирует в РПЛ, набрав 24 очка в 10 турах.

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    Источник: Metaratings

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    05.10.2023 21:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4943

      алдан2014 14 часов назад

      Саша прям кричит со всех утюгов: возьмите меня в тренеры!! Хочу,хочу,хочу.

      0
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 19 часов назад

      А другие тренеры в рпл (Кроме Абаскаля) в футбол не играли ? Например Хохлов Евсеев которых уволили в этом сезоне с команд? Что то не слышно от Саши что они ему нравятся как тренирует ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3596

      momwig_ 19 часов назад

      Идиот. Не Ивич

      2
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