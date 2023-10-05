«Это потому что он в футбол играл»: Мостовой назвал тренера РПЛ, чья работа ему нравится

Экс-спартаковец Александр Мостовой высоко отозвался о тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

«Владимир – молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет.

Ивич в прошлом году должен был выиграть Кубок, они играли лучше ЦСКА. Ивич же приходил в «Краснодар», который шел шестым-седьмым в чемпионате, и он там все наладил.

Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега – это потому что Владимир в футбол играл», – сказал Мостовой.