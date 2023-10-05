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    • Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок. Кротовничает, сидит на корточках и муравьев ищет»

    Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок. Кротовничает, сидит на корточках и муравьев ищет»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «У «Спартака» есть совет директоров. Всегда говорил, что их главная проблема в руководстве. «Спартак» каждый год не может ничего нового придумать.

    Раньше были виноваты люди вокруг них, а сейчас пора разобраться в себе. Все, что можно, у них было – судьи, заговоры и так далее. В «Спартаке» уже все, кому не лень, работали. Может, уволят этого испанца и найдут второго Абаскаля. Проблема красно-белых в руководстве.

    Абаскаль кротовничает, сидит и муравьев ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Бесков на трибуну уходил, а Гильермо на корточках сидит. Он – маленький ребенок. Что он ищет на земле? Муравьев на столе «Лукойла»?

    Как он попал вообще в клуб? «Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей. Смешно наблюдать за ним. Не такие люди клубом должны руководить командой», – заявил Канчельскис.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2023 16:34
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 9 часов назад

      Что не заголовок, то очередное быдло высказывание!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Spartak №1 20 часов назад

      А вы знаете что последние 2 игры в чемпионате Зенит проиграл. А почему все молчат Мостовой, Канчелскис, Губерниев и тд и тп. А что, вам слабо критиковать Зеньку

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > Spartak №1 20 часов назад

      Страшно, кишка тонка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 22 часа назад

      А чем сейчас занимается игрок МЮ?
      Зарабатывает на хайповых вью для желтушных сми, не взирая на турнирные таблицы, очки, показатели команды в том или ином турнире. Видимо сейчас надо валить Тренера, а привлекать бывших "игроков сборной".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything > ivany4 21 час назад

      чем сейчас занимается-------
      Он сейчас генеральный директор футбольного клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1677

      rac531 22 часа назад

      Интересно, каждая серость лезет с советами по Спартаку))))
      До Локомотива, Динамо и прочих "блистательных" команд "никому и дела нет)))))
      Впрочем, в самом деле, на эти дерьмовые командочки всем глубоко наплевать.Кому они нужны)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 22 часа назад

      Абаскаль - великий "дирижер" только без палочки)))

      1
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      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 5 октября, 16:53

      Уволят одного, найдут другого лузера и никому не известного физрука. В свинарнике это отлично получается. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 23 часа назад

      Ты сперва в своем свинарнике разберись.

      5
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      Рейтинг: +506

      Alejandrrro 5 октября, 16:43

      Что же все вокруг разгавкались на Абаскаля)) В чемпионате Спартак на одном уровне с Зенитом, ЦСКА и Динамо. В кубке успешнее любого из этих клубов. Что же Семака, Федотова и Личку не поливаете грязью?

      5
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      ...
      Рейтинг: +31389

      JTherry > Alejandrrro 5 октября, 17:04

      поливать грязью тренеров силовых ведомств боязно, своя шкура дороже для всяких блохеров и журнашлюшек... Абаскаль - иностранный тренер, зацикленный на работе, в интригах не участвует, к тому же рыжий, ну как тут мимо пройти и не тявкнуть..?) Канчельскис мечтает в какой-нибудь буденкор попасть, но не зовут, там своих хватает "искателей муравьев"...))

      4
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > Alejandrrro 22 часа назад

      Семак 5 раз чемпионом был , Федотов 2-ой и Кубок ,Динамо просто ничего уже пол-века не выигрывало, а Спартак всегда на виду, потому что болел больше всех по стране.
      Ну на самом деле взяли тренером хз кого, опыт на КБ наживает.

      0
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      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 > Алексей З 9 часов назад

      Тебя видимо надо было брать, заодно диван обновишь))

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