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  • Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок. Кротовничает, сидит на корточках и муравьев ищет»

Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок. Кротовничает, сидит на корточках и муравьев ищет»

5 октября 2023, 16:34
8

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» есть совет директоров. Всегда говорил, что их главная проблема в руководстве. «Спартак» каждый год не может ничего нового придумать.

Раньше были виноваты люди вокруг них, а сейчас пора разобраться в себе. Все, что можно, у них было – судьи, заговоры и так далее. В «Спартаке» уже все, кому не лень, работали. Может, уволят этого испанца и найдут второго Абаскаля. Проблема красно-белых в руководстве.

Абаскаль кротовничает, сидит и муравьев ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Бесков на трибуну уходил, а Гильермо на корточках сидит. Он – маленький ребенок. Что он ищет на земле? Муравьев на столе «Лукойла»?

Как он попал вообще в клуб? «Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей. Смешно наблюдать за ним. Не такие люди клубом должны руководить командой», – заявил Канчельскис.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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Alejandrrro
1696513397
Что же все вокруг разгавкались на Абаскаля)) В чемпионате Спартак на одном уровне с Зенитом, ЦСКА и Динамо. В кубке успешнее любого из этих клубов. Что же Семака, Федотова и Личку не поливаете грязью?
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NewLife
1696519324
Абаскаль - великий "дирижер" только без палочки)))
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ivany4
1696521098
А чем сейчас занимается игрок МЮ? Зарабатывает на хайповых вью для желтушных сми, не взирая на турнирные таблицы, очки, показатели команды в том или ином турнире. Видимо сейчас надо валить Тренера, а привлекать бывших "игроков сборной".
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Spartak №1
1696526293
А вы знаете что последние 2 игры в чемпионате Зенит проиграл. А почему все молчат Мостовой, Канчелскис, Губерниев и тд и тп. А что, вам слабо критиковать Зеньку
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Oldtrafford83
1696568729
Что не заголовок, то очередное быдло высказывание!
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