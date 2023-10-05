Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок. Кротовничает, сидит на корточках и муравьев ищет»

Что не заголовок, то очередное быдло высказывание!
Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«У «Спартака» есть совет директоров. Всегда говорил, что их главная проблема в руководстве. «Спартак» каждый год не может ничего нового придумать.
Раньше были виноваты люди вокруг них, а сейчас пора разобраться в себе. Все, что можно, у них было – судьи, заговоры и так далее. В «Спартаке» уже все, кому не лень, работали. Может, уволят этого испанца и найдут второго Абаскаля. Проблема красно-белых в руководстве.
Абаскаль кротовничает, сидит и муравьев ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Бесков на трибуну уходил, а Гильермо на корточках сидит. Он – маленький ребенок. Что он ищет на земле? Муравьев на столе «Лукойла»?
Как он попал вообще в клуб? «Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей. Смешно наблюдать за ним. Не такие люди клубом должны руководить командой», – заявил Канчельскис.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).