Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок. Кротовничает, сидит на корточках и муравьев ищет»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» есть совет директоров. Всегда говорил, что их главная проблема в руководстве. «Спартак» каждый год не может ничего нового придумать.

Раньше были виноваты люди вокруг них, а сейчас пора разобраться в себе. Все, что можно, у них было – судьи, заговоры и так далее. В «Спартаке» уже все, кому не лень, работали. Может, уволят этого испанца и найдут второго Абаскаля. Проблема красно-белых в руководстве.

Абаскаль кротовничает, сидит и муравьев ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Бесков на трибуну уходил, а Гильермо на корточках сидит. Он – маленький ребенок. Что он ищет на земле? Муравьев на столе «Лукойла»?

Как он попал вообще в клуб? «Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей. Смешно наблюдать за ним. Не такие люди клубом должны руководить командой», – заявил Канчельскис.