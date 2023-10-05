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    Семак объяснил неудачную игру «Зенита» в этом сезоне

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неудачный старт клуба в РПЛ.

    • «Зенит» идет 4-м в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Сочи» (7 октября).

    – Вы сказали про пропущенные мячи – их действительно довольно много – пять в двух последних играх. Видите ли вы какую-то общую симптоматику в этих пропущенных мячах?

    – Нет, общей нет. Мы пропускаем очень простые мячи, много индивидуальных ошибок. Нам нужно всем вместе активно работать над ними. И над командными ошибками тоже.

    – Минус семь очков от первого места в турнирной таблице после десяти туров – для «Зенита» это непривычная история. На команду это оказывает какое-то давление?

    – Наше дело – делать то, что должны, а очки в турнирной таблице мы будем считать потом. Нам нужно смотреть на свою игру и стараться набирать очки, а их количество...

    Чемпионат покажет, насколько мы достойны того, чтобы быть выше того места, на котором находимся сейчас.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.10.2023 14:15
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