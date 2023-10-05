Радимов: «Абаскаль хочет свалить – отдайте ему неустойку, не мучайте «Спартак»

Ведь нормальный человек,воспитанный - не лезет в дела других,тем более своих "заклятых"соперников.Он так переживает за Спартак,может вместе с Мостовый хочет разделить участь,после Абаскаля.Что только деньги не делают.
Владислав Радимов убежден, что последние результаты «Спартака» связаны с желанием Гильермо Абаскаля покинуть клуб.
«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак».
Отпустите, он не хочет находиться здесь. У них нет центрального нападающего – отпускают перед стартом чемпионата Бальде и Николсона. У вас Быковский и Мелешин. Говорят, что некого выпустить. Вы ставите цели на сезон – выиграть чемпионат.
Есть вещи футбольные, которые (Абаскаль) не может не видеть. ЦСКА им набьет кошелку сейчас», – сказал Радимов.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).