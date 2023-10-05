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    • Радимов: «Абаскаль хочет свалить – отдайте ему неустойку, не мучайте «Спартак»

    Радимов: «Абаскаль хочет свалить – отдайте ему неустойку, не мучайте «Спартак»

    Владислав Радимов убежден, что последние результаты «Спартака» связаны с желанием Гильермо Абаскаля покинуть клуб.

    «Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак».

    Отпустите, он не хочет находиться здесь. У них нет центрального нападающего – отпускают перед стартом чемпионата Бальде и Николсона. У вас Быковский и Мелешин. Говорят, что некого выпустить. Вы ставите цели на сезон – выиграть чемпионат.

    Есть вещи футбольные, которые (Абаскаль) не может не видеть. ЦСКА им набьет кошелку сейчас», – сказал Радимов.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2023 12:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 5 октября, 15:56

      Ведь нормальный человек,воспитанный - не лезет в дела других,тем более своих "заклятых"соперников.Он так переживает за Спартак,может вместе с Мостовый хочет разделить участь,после Абаскаля.Что только деньги не делают.

      1
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 5 октября, 14:48

      Если Лукойл решит раскошелиться, то, по-моему, тогда должны покинуть Спартак деятели(если такие еще имеются) которые пригласили Абаскаля. Хотелось бы узнать роль в этом назначении Заремы и ее фаворита Каттани.

      1
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      Рейтинг: +25188

      DOCTOR PENALTY 5 октября, 13:55

      Спасибо, Влад, за поддержку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 5 октября, 13:54

      Согласень ( даже самому удивительно ) на все 100 %. Жалко неустойку платить ? Так вы на бесполезные трансферы ( Медина , Дуарте и т.д. ) выкиныли под 20 лямов , а тут 1-1,5 максимум.
      Заплатите и пусть валит.
      С ним игроки деградируют и падают в цене, вы больше потеряете.

      1
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 5 октября, 13:27

      Удивительные люди, которые педикулезные. Что он в Спартак лезет? Пусть своим **** интересуется, без него разберутся. Спать им всем Спартак не дает?

      4
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      ...
      Рейтинг: +436

      Bez Imeni > SLADE2019 5 октября, 17:03

      его спросили ,он ответил

      0
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      Рейтинг: +1396

      Айболид > SLADE2019 23 часа назад

      Ваша главбаба и дня без Зенита ожить не может А ведь её мнение никто не спрашивает .
      Да всем пое.ать на ваш диарейный свинарник .

      0
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Bez Imeni 8 часов назад

      Вполне достаточно, что по матчу его показали. Нефиг мнение всяких посторонних бездарей на сайт тащить.

      0
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Айболид 8 часов назад

      Видно, ох как видно, как тебе пое. Помрете все **** без Спартака. А с бабы спрос маленький. Не такой как пусть бывшего, но профессионального футболиста. Да и в принципе, заголовок увидел - не читай. Какой разговор?

      0
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      Рейтинг: +1396

      Айболид > SLADE2019 6 часов назад

      Ну если видно , наверно заметишь кто на зенитовской ветке после матча , быстрее всех нарисовывается .

      0
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      ...
      Рейтинг: +436

      Bez Imeni > SLADE2019 5 часов назад

      Ну это к бомбардиру, чего ты сразу поносить всех начинаешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Taps 5 октября, 13:17

      Зачем на такое чмо деньги тратить ?
      Су.чка федунская обнищает ...

      2
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      Рейтинг: +21

      grb651 5 октября, 13:15

      Слыш ты батон во первых тебе слова не давали а во вторых пускай рыжий помучается а потом и сам на коленях по собственному а тебе бы лучше подумать как сельдерееча скинуть и на его место порулить)

      2
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      Рейтинг: +2863

      ScarlettOgusania > grb651 21 час назад

      бу-га-га, Буланова на место Сельдереича, ржунимагу!))) а Миллера на место Медведева!)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      eugen-han 5 октября, 13:04

      Он то наверное хочет остаться, но политика Спартака такова, что нужно искать нового условно ,, абаскаля". Текучесть кадров, где неустойка прописана, но из какого кармана неизвестно, потому что кто-то заинтересован в ,, убытке", который может оказаться для, кого-то (+)!

      1
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      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 5 октября, 12:51

      пусть остаётся нам всем это нравится

      2
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 5 октября, 12:28

      А сколько народных денег, вырученных на спекуляциях и недоливе на бензоколонках, стоит неустоечка?

      2
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      ...
      Рейтинг: +702

      timon2401 > paracetamol 5 октября, 15:54

      уж не больше зарплаты Семака с народного достояния в виде газа

      1
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