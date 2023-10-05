Радимов: «Абаскаль хочет свалить – отдайте ему неустойку, не мучайте «Спартак»

Владислав Радимов убежден, что последние результаты «Спартака» связаны с желанием Гильермо Абаскаля покинуть клуб.

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак».

Отпустите, он не хочет находиться здесь. У них нет центрального нападающего – отпускают перед стартом чемпионата Бальде и Николсона. У вас Быковский и Мелешин. Говорят, что некого выпустить. Вы ставите цели на сезон – выиграть чемпионат.

Есть вещи футбольные, которые (Абаскаль) не может не видеть. ЦСКА им набьет кошелку сейчас», – сказал Радимов.