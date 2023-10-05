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  • Радимов: «Абаскаль хочет свалить – отдайте ему неустойку, не мучайте «Спартак»

Радимов: «Абаскаль хочет свалить – отдайте ему неустойку, не мучайте «Спартак»

5 октября 2023, 12:12
16

Владислав Радимов убежден, что последние результаты «Спартака» связаны с желанием Гильермо Абаскаля покинуть клуб.

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак».

Отпустите, он не хочет находиться здесь. У них нет центрального нападающего – отпускают перед стартом чемпионата Бальде и Николсона. У вас Быковский и Мелешин. Говорят, что некого выпустить. Вы ставите цели на сезон – выиграть чемпионат.

Есть вещи футбольные, которые (Абаскаль) не может не видеть. ЦСКА им набьет кошелку сейчас», – сказал Радимов.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Абаскаль Гильермо
Комментарии (16)
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Vratarь
1696497926
Ды зачем? Так, хоть весело. "Спартак" 21 века - самая весёлая команда страны, и Абаскаль - хороший клоун.
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paracetamol
1696498110
А сколько народных денег, вырученных на спекуляциях и недоливе на бензоколонках, стоит неустоечка?
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Garrincha58
1696499476
пусть остаётся нам всем это нравится
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eugen-han
1696500285
Он то наверное хочет остаться, но политика Спартака такова, что нужно искать нового условно ,, абаскаля". Текучесть кадров, где неустойка прописана, но из какого кармана неизвестно, потому что кто-то заинтересован в ,, убытке", который может оказаться для, кого-то (+)!
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grb651
1696500930
Слыш ты батон во первых тебе слова не давали а во вторых пускай рыжий помучается а потом и сам на коленях по собственному а тебе бы лучше подумать как сельдерееча скинуть и на его место порулить)
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Taps
1696501049
Зачем на такое чмо деньги тратить ? Су.чка федунская обнищает ...
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SLADE2019
1696501635
Удивительные люди, которые педикулезные. Что он в Спартак лезет? Пусть своим **** интересуется, без него разберутся. Спать им всем Спартак не дает?
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DOCTOR PENALTY
1696503355
Спасибо, Влад, за поддержку.
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NewLife
1696506500
Если Лукойл решит раскошелиться, то, по-моему, тогда должны покинуть Спартак деятели(если такие еще имеются) которые пригласили Абаскаля. Хотелось бы узнать роль в этом назначении Заремы и ее фаворита Каттани.
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erybov1965
1696510571
Ведь нормальный человек,воспитанный - не лезет в дела других,тем более своих "заклятых"соперников.Он так переживает за Спартак,может вместе с Мостовый хочет разделить участь,после Абаскаля.Что только деньги не делают.
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