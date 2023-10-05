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    • Титова спросили про готовность работать в тренерском штабе Мостового

    Титова спросили про готовность работать в тренерском штабе Мостового

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы о возможном возобновлении тренерской карьеры.

    – А вы планируете вернуться тренировать?

    – Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем.

    – В непредсказуемом футболе найдется место для тренера Мостового?

    – Этот вопрос лучше задавать Александру. Обучается он, а не я.

    – Если он кого-то возглавит, готовы пойти к нему в штаб?

    – Когда что-то подобное случится, тогда обязательно отвечу.

    • Титов был помощником главного тренера в «Спартаке» и «Енисее».
    • В обоих случаях он работал в штабе Дмитрия Аленичева.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2023 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5714

      Эном айс 5 октября, 13:19

      "Тит, поди молотить!
      - Брюхо болит.
      - Тит, поди кисель есть!
      - А где моя большая ложка?"

      Народная команда -народный фольклор.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1677

      rac531 5 октября, 12:52

      И Аленичева пусть в штаб возьмут))))

      0
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