Титова спросили про готовность работать в тренерском штабе Мостового

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы о возможном возобновлении тренерской карьеры.

– А вы планируете вернуться тренировать?

– Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем.

– В непредсказуемом футболе найдется место для тренера Мостового?

– Этот вопрос лучше задавать Александру. Обучается он, а не я.

– Если он кого-то возглавит, готовы пойти к нему в штаб?

– Когда что-то подобное случится, тогда обязательно отвечу.