Титова спросили про готовность работать в тренерском штабе Мостового

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы о возможном возобновлении тренерской карьеры.
– А вы планируете вернуться тренировать?
– Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем.
– В непредсказуемом футболе найдется место для тренера Мостового?
– Этот вопрос лучше задавать Александру. Обучается он, а не я.
– Если он кого-то возглавит, готовы пойти к нему в штаб?
– Когда что-то подобное случится, тогда обязательно отвечу.
- Титов был помощником главного тренера в «Спартаке» и «Енисее».
- В обоих случаях он работал в штабе Дмитрия Аленичева.
Источник: Sport24