Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Факела»

4 октября 2023, 22:57
3

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил кубковый матч против «Факела» (1:1, 2:4 по пенальти).

«Настоящий кубковый матч. Что-то в первом тайме у нас получалось, мы создавали моменты, но не реализовывали их. Пару-тройку моментов надо было доигрывать до гола.

Было много новичков и молодых ребят, поэтому мы понимали, что нехватка игрового тонуса к концу матча даст о себе знать. Освежили игру заменами, но пропустили в тот момент, когда и соперник выпустил свежие силы. Мы не доиграли подбор. Будем разбираться, почему проиграли борьбу в той зоне, где это делать не рекомендуется, и дали без сопротивления нанести удар. Но, к счастью, нам хватило сил отыграться.

Был хороший момент в быстрой атаке, когда мы убегали: там Феде Чалову нужно было четче распорядиться мячом, сделать передачу, а не бить с разворота. Могли в этой концовке поставить финальную точку, но отдадим должное сопернику. А наши футболисты, которые не имели игровой практики, бились весь матч. Этого у команды не отнять, особенно при такой горячей поддержке», – сказал тренер.

  • ЦСКА перед последним туром группового этапа занимает в квартете 2-е место.
  • Остался домашний матч с «Оренбургом».
  • Впереди у ЦСКА матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (8 октября).

Еще по теме:
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?» 1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ 1
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо 4
Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Факел Федотов Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA57
1696450188
Футболисты не имеют игровой практики. Опытный Чалов не может хорошо распорядиться мячом... Как же тебе не повезло с командой! Беда, Федотов!
Ответить
Snek
1696460342
Да я думаю Федотову не обязательно давать интервью после каждого матча, пусть запишет один раз на диктофон: "Мы играли хорошо, но не доиграли. Были хорошие моменты, но не реализовали. В обороне выглядели надёжно, но допустили ошибки. Будем разбираться." Чего он надрывается каждый раз. Даже самые заядлые болельщики ЦСКА, понимают, что с таким составом, говори, что хочешь, делай что хочешь, а середина таблицы и посредственная игра в кубке, гарантированы.
Ответить
Главные новости
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
2
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Все новости
Все новости
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 18:51
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+