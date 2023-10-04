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    Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Факела»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил кубковый матч против «Факела» (1:1, 2:4 по пенальти).

    «Настоящий кубковый матч. Что-то в первом тайме у нас получалось, мы создавали моменты, но не реализовывали их. Пару-тройку моментов надо было доигрывать до гола.

    Было много новичков и молодых ребят, поэтому мы понимали, что нехватка игрового тонуса к концу матча даст о себе знать. Освежили игру заменами, но пропустили в тот момент, когда и соперник выпустил свежие силы. Мы не доиграли подбор. Будем разбираться, почему проиграли борьбу в той зоне, где это делать не рекомендуется, и дали без сопротивления нанести удар. Но, к счастью, нам хватило сил отыграться.

    Был хороший момент в быстрой атаке, когда мы убегали: там Феде Чалову нужно было четче распорядиться мячом, сделать передачу, а не бить с разворота. Могли в этой концовке поставить финальную точку, но отдадим должное сопернику. А наши футболисты, которые не имели игровой практики, бились весь матч. Этого у команды не отнять, особенно при такой горячей поддержке», – сказал тренер.

    • ЦСКА перед последним туром группового этапа занимает в квартете 2-е место.
    • Остался домашний матч с «Оренбургом».
    • Впереди у ЦСКА матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (8 октября).

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    04.10.2023 22:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4728

      Snek 5 октября, 01:59

      Да я думаю Федотову не обязательно давать интервью после каждого матча, пусть запишет один раз на диктофон:
      "Мы играли хорошо, но не доиграли. Были хорошие моменты, но не реализовали. В обороне выглядели надёжно, но допустили ошибки. Будем разбираться."
      Чего он надрывается каждый раз. Даже самые заядлые болельщики ЦСКА, понимают, что с таким составом, говори, что хочешь, делай что хочешь, а середина таблицы и посредственная игра в кубке, гарантированы.

      4
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      Рейтинг: +3758

      CSKA57 4 октября, 23:09

      Футболисты не имеют игровой практики. Опытный Чалов не может хорошо распорядиться мячом... Как же тебе не повезло с командой! Беда, Федотов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +785

      RUSARM > CSKA57 5 октября, 14:08

      Да беда,одни отмазки,как под копирку лепит и все!! Ни чего нового!!! А нам болельщикам стыдно,а ТШ по и ниже,смотрю!!

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