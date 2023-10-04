Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Факела»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил кубковый матч против «Факела» (1:1, 2:4 по пенальти).

«Настоящий кубковый матч. Что-то в первом тайме у нас получалось, мы создавали моменты, но не реализовывали их. Пару-тройку моментов надо было доигрывать до гола.

Было много новичков и молодых ребят, поэтому мы понимали, что нехватка игрового тонуса к концу матча даст о себе знать. Освежили игру заменами, но пропустили в тот момент, когда и соперник выпустил свежие силы. Мы не доиграли подбор. Будем разбираться, почему проиграли борьбу в той зоне, где это делать не рекомендуется, и дали без сопротивления нанести удар. Но, к счастью, нам хватило сил отыграться.

Был хороший момент в быстрой атаке, когда мы убегали: там Феде Чалову нужно было четче распорядиться мячом, сделать передачу, а не бить с разворота. Могли в этой концовке поставить финальную точку, но отдадим должное сопернику. А наши футболисты, которые не имели игровой практики, бились весь матч. Этого у команды не отнять, особенно при такой горячей поддержке», – сказал тренер.