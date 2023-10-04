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    • «Боруссия» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Боруссия» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» – «Милан», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Рюэрсон, Озкан, Ройс, Брандт, Мален, Джан, Фюллькруг

    Главный тренер: Эдин Терзич

    «Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Райндерс, Побега, Муса, Жиру, Леау, Пулишич

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия»«Милан»

    Урал-рубин Смотреть онлайн

    Источник: Спортбокс

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    04.10.2023 20:39
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