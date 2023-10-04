Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» – «Милан», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Рюэрсон, Озкан, Ройс, Брандт, Мален, Джан, Фюллькруг
Главный тренер: Эдин Терзич
«Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Райндерс, Побега, Муса, Жиру, Леау, Пулишич
Главный тренер: Стефано Пиоли
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс