Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» – «Милан», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Рюэрсон, Озкан, Ройс, Брандт, Мален, Джан, Фюллькруг

Главный тренер: Эдин Терзич

«Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Райндерс, Побега, Муса, Жиру, Леау, Пулишич

Главный тренер: Стефано Пиоли

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Милан»