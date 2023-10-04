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    • «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» и «Манчестер Сити», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Клостерманн, Раум, Люкиба, Форсберг, Зайвальд, Симонс, Шлагер, Поульсен, Опенда.

    Главный тренер: Марко Розе

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Льюис, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лейпциг» – «Манчестер Сити»

    Лейпциг-Манчестер Сити Смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 19:40
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