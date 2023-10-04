Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» и «Манчестер Сити», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Клостерманн, Раум, Люкиба, Форсберг, Зайвальд, Симонс, Шлагер, Поульсен, Опенда.

Главный тренер: Марко Розе

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Льюис, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лейпциг» – «Манчестер Сити»